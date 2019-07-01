Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитамPravda.Ru 06:41
Максимальный рост за пять лет показали выплаты по налогам (+10%). Эксперты отмечают, что темпы роста обязательных платежей во многом опережают рост реальных доходов населения. Причиной такого резкого увеличения налоговых платежей стало изменение ставки НДС с 18 до 20%.
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