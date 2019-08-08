Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).

с чего всё началось

Как отмечает РБК, больше всего за год подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. В сравнении стоимости за июнь 2018-го и 2019-го годов он подорожал на 9,6% (до 50,54 руб./кг).

Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

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