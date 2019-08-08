Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 годуКоммерсантъ 03:45
Как отмечает РБК, больше всего за год подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. В сравнении стоимости за июнь 2018-го и 2019-го годов он подорожал на 9,6% (до 50,54 руб./кг).
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с чего всё началось
Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).РБК03:08
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Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская впервые стала мамой
36-летняя Карина Разумовская родила сына. Радостную новость сообщили журналистам Peopletalk друзья актрисы.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
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Общество
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Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
АФК «Система» купила доли в фармпредприятиях «Синтез» и «Биоком»
На следующем этапе «Синтез» купил у Sinocom долю в «Биоком» за свои и кредитные средства, отметили в АФК.
Обновлено в 03:17
Технологии
В России создают тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров
Масса аварийно-спасательного экраноплана составит 500-700 тонн.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 4 человек подростков нашли мертвыми в Канаде
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" направил в адрес певицы Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом и намерении запретить артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, сообщила в разговоре с РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Транспорт
Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси
Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
Обновлено в 03:24
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Авто
Рассекретили время разгона до сотни Lada Vesta 1.6 с вариатором
В пресс-службе компании ранее заявляли, что на 2019 год запланировано производство Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan мощностью 114 л.с. и бесступенчатой трансмиссией CVT.
Обновлено в 02:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций
Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 00:33
Финансы
Рубль в начале торгов умеренно растет к доллару и евро
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 14 копеек — до 65,13 рубля, курс евро — также на 14 копеек, до 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:13
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Происшествия
На западе Москвы мужчину ограбили на 9,4 миллиона рублей
Ущерб оценивается в 9,4 миллиона рублей. В частности, были украдены 100 тысяч долларов, 13,5 тысяч евро, ноутбук и кошелек.
Обновлено в 03:32
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Происшествия
В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08