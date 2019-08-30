Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

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