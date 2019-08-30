Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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По данным Росстат реальные пенсии в июле увеличились на 1,4 процента

Комсомольская правда10:42

Росстат сообщил о росте реальных пенсий в июле

Реальное время10:31

Росстат назвал средний размер пенсий россиян в июле

ПРАЙМ09:06

Росстат: реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Московский Комсомолец09:24

Росстат сообщил о росте реального размера пенсии

Вести.Ru09:15

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Интерфакс09:13

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Российская газета10:12
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Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции

Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.
Lenta.ru 10:49
Политика

Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве

К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

BFM.ru 03:14
Происшествия

Популярный ведущий оказался при смерти после укуса пчелы

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Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков

Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Политика

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс 09:35
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Вести.Ru 09:15
Авто

Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров

Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Кино

Меган Маркл собирается вернуться в кино

Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Авто

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Российские дилеры Ульяновского автозавода объявили о начале приемом заявок на новый внедорожник УАЗ «Патриот», оснащенный автоматической трансмиссией, которая будет доступна в модификациях «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I. Стоимость на новый УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач стартует с отметки в 1,034 миллиона рублей без учета акций и специальных предложений.
32CARS.ru 10:12
Происшествия

СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД

По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Политика

Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ

Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru вчера в 15:36
Армия и оружие

В ВС России начал поступать новый пистолет «Удав»

В войска начал поступать новый пистолет российского производства «Удав».
Военное обозрение 08:50
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика

Коломойский поведал о встрече с Порошенко после победы Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о тайной встрече с бывшим украинским лидером Петром Порошенко после победы Зеленского на выборах президента.
News.ru 07:43
Футбол

Эвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.
Матч ТВ 02:54
Футбол

Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы

«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

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Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Бельгии, Квят стал 17-м

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике на Гран-при Бельгии.
Sport24.ru 07:16
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Политика

Верховная рада одобрила отмену депутатской неприкосновенности

Верховная рада девятого созыва на первом заседании в ночь на 30 августа приняла в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Телеканал 360° вчера в 18:49
Политика

Эксперт: Трамп отменил визит в Польшу из-за критики Туска в свой адрес

ТАСС 10:29
Наука

Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным

Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34
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