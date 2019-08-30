Экономика
Российская газетаРосстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат. В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тысяч 150 рублей.
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Происшествия
Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции
Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.
Lenta.ru 10:49
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Происшествия
Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков
Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС 08:20
Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Авто
УАЗ начал прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Российские дилеры Ульяновского автозавода объявили о начале приемом заявок на новый внедорожник УАЗ «Патриот», оснащенный автоматической трансмиссией, которая будет доступна в модификациях «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I. Стоимость на новый УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач стартует с отметки в 1,034 миллиона рублей без учета акций и специальных предложений.
32CARS.ru 10:12
Происшествия
СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru вчера в 15:36
Армия и оружие
В ВС России начал поступать новый пистолет «Удав»
В войска начал поступать новый пистолет российского производства «Удав».
Военное обозрение 08:50
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Политика
Коломойский поведал о встрече с Порошенко после победы Зеленского
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о тайной встрече с бывшим украинским лидером Петром Порошенко после победы Зеленского на выборах президента.
News.ru 07:43
Футбол
Эвра уверен, что Погба не покинет «МЮ»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил уверенность в том, что хавбек Поль Погба не покинет «красных дьяволов» в оставшиеся дни трансферного окна.
Матч ТВ 02:54
Футбол
Определились соперники «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы
«Краснодар» получил в соперники швейцарский «Базель», испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
РБК 07:50
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Гонтареву сбила машина в Лондоне
Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева попала под колеса машины на пешеходном переходе в Лондоне.
Украина.ру 09:05
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Автоспорт
Феттель выиграл первую практику на Гран-при Бельгии, Квят стал 17-м
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике на Гран-при Бельгии.
Sport24.ru 07:16
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Политика
Верховная рада одобрила отмену депутатской неприкосновенности
Верховная рада девятого созыва на первом заседании в ночь на 30 августа приняла в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Телеканал 360° вчера в 18:49
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34