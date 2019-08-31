Экономика
ИнтерфаксРосстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в июле 2019 года увеличился на 1,4% по сравнению с июлем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Космос
Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews 04:27
Политика
Посещаемость МАКС-2019 побила абсолютный рекорд
Дневная посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) в субботу достигла абсолютного рекорда, превысив 170 тыс. человек.
ТАСС 10:02
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
РИА Новости 12:43
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Газета.Ru 10:46
Авто
Nissan доработал свой легендарный спорткар GT-R
Nissan GT-R получил новую обивку салона серой кожей, эксклюзивную отделку руля и рукояти переключения передач.
CarsWeek.ru 12:56
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Футбол
«Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом»
Грозненский "Ахмат" встретился с "Тамбовом" в рамках матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:59
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Происшествия
Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2»
Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
ТАСС 12:59
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Происшествия
В центре Москвы загорелся автобус
Пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 14:00
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 10:40
Здоровье
Свердловскстат опубликовал данные о зарплатах врачей
За первое полугодие в регионе, по данным Свердловскстата, средняя зарплата врачей и медработников с высшим образованием составила 74,4 тысячи рублей, сообщает Е1.
ТагилСити.ру вчера в 11:01
Здоровье
Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта
Употребление в пищу несоленых орехов всего дважды в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.
Российская газета 10:40
Общество
Самая мощная за последнее время магнитная буря накроет Землю
Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитная буря в 6 баллов уровня G2 накроет Землю 1 сентября и станет самой мощной за последнее время.
Челнинские известия 29 августа в 03:14
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Футбол
«Барселона» упустила победу в матче с «Осасуной»
Чемпионат 12:54
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Футбол
Айртон может пропустить матч против «Зенита»
Защитник «Спартака» Айртон тренировался по индивидуальной программе перед матчем восьмого тура РПЛ против «Зенита».
Sportbox.RU 13:07
Футбол
Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем
Прыгал осознанно, но просто хотел помочь команде и вратарю, а не выглядеть героем.
RT на русском 12:46