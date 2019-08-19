Экономика
Росстат: зарплаты россиян выросли на 3,5%EastRussia вчера в 19:24
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 3,5% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций составила 45,9 тыс. рублей.
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Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
При обстреле турецкого военного конвоя в Сирии погибли три человека
Трое гражданских погибли, 12 пострадали при атаке на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено 18 августа в 17:14
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин впервые прокомментировал акции протеста в России
Во время своего рабочего визита во Францию, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, впервые прокомментировал акции протеста, которые проходили в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, недопущенных до выборов по тем или иным причинам.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла после пробежки в Тамбовской области
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет, сообщает Федерация легкой атлетики Тамбовской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Обновлено в 06:22
Политика
Заседание суда по делу Вышинского отложили из-за болезни судьи
Суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы на арест руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Обновлено вчера в 15:33
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
СБУ предотвратила теракт в преддверии Дня независимости Украины
Служба безопасности Украины сообщила, что задержала молодого человека, который планировал совершить несколько взрывов вместе с сообщниками в публичных местах в Сумской области накануне Дня независимости страны.
Обновлено в 05:57
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Транспорт
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» приняли первый рейс
Первые пассажиры получили в подарок памятные монеты Первый плановый рейс приземлился в новом аэропорту "Гагарин" в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено в 01:45
Общество
Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах
Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Челябинске
Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком КамАЗ в Челябинске в ночь на 20 августа, сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома
Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Капсулу времени из 1968 года нашли в Рыбинске
Обновлено в 05:45