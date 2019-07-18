Результаты исследования зарплат граждан России, в соответствии с которым половина россиян, действующих работников корпораций и рядовых организациях, получает зарплату не более 34335 рублей, Росстат опубликовал на своем официальном сайте, сообщает РБК.

Зарплаты 50% россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Происшествия Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево» Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Происшествия В Мюнхене пропали две россиянки Полиция Мюнхена завела уголовное дело из-за исчезновения двух гражданок РФ, сообщает в четверг посольство России в Германии.

Происшествия На Колыме пропал директор горнодобывающей компании Отмечается, что пропавший является директором горнодобывающей компании "Лидер". 10 мая 2019 года он ушел из дома и не вернулся.

Наука Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов «Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Общество Instagram перестал показывать лайки Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами, сообщает портал TechCrunch.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Технологии «Яндекс» запустит новые интерактивные ответы Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».

Культура Актер из детского телешоу рассказал о «разврате» за кадром Актер Ронни Ле Дрю (Ronnie Le Drew) рассказал о сексуальных инцидентах с участием кукол за кадром детского телешоу Rainbow.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Происшествия Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".

Армия и оружие Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.

Авто Nissan представил новый минивэн Serena Японский автомобильный концерн Nissan представил обновлённую версию своего минивэна Serena.

Общество Птенец краснокнижного пеликана появился в Московском зоопарке Птенец краснокнижного пеликана появился на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Происшествия На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы По данным полиции, грузовик, который вез детей на спортивное мероприятие, потерял управление и сорвался со скалы.

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.

Транспорт Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Общество СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу Авиакомпании обяжут представлять подробную информацию о каждом международном рейсе и его пассажирах не позднее получаса до вылета.