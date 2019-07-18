Экономика
Зарплаты 50% россиян оказались ниже 35 тысяч рублейКапитал страны вчера в 11:50
Результаты исследования зарплат граждан России, в соответствии с которым половина россиян, действующих работников корпораций и рядовых организациях, получает зарплату не более 34335 рублей, Росстат опубликовал на своем официальном сайте, сообщает РБК.
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