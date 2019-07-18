Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц. Именно таким оказалось медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, свидетельствуют данные исследования Росстата.

Экономика Выручка «Северстали» в 1 полугодии снизилась на 5% Во 2 квартале 2019 года выручка группы "Северсталь" выросла на 7,2% к предыдущему кварталу и составила $2,177 млн (1 кв. 2019: $ 2,031 млн), что в основном обусловлено благоприятным уровнем цен на сталь и сырье.

Происшествия Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.

Общество Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Политика Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.

Экономика AB InBev продаст Carlton & United Breweries за $11,3 млрд Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) договорился о продаже японской Asahi Group Holdings своего австралийского подразделения - Carlton & United Breweries за 16 млрд австралийских долларов ($11,3 млрд).

Происшествия Кемеровского гинеколога оштрафовали за смерть пациентки после аборта В Кемерове осудили 65-летнюю акушера-гинеколога, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Культура Стало известно о состоянии здоровья Инны Чуриковой Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов сообщил о состоянии супруги, которая накануне упала со сцены во время спектакля.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Происшествия На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Политика Советника посольства США вызвали в МИД России из-за «визовой войны» МИД в своем заявлении подчеркивает, что на самом деле ситуация обстоит с точностью до наоборот: уточняется, что именно американские власти «развязали "визовую войну"» против дипломатических и консульских представительств России в США.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Происшествия В Петербурге водитель избил пешехода и сбросил его с капота в лужу В социальных сетях появилось видео, где водитель белого легкового автомобиля избивает помешавшего ему свободно ехать пешехода.

Общество В Екатеринбурге на Исети появилось гигантское масляное пятно О случившемся сообщили жители города: «С Макаровского моста, со стороны панорамы города по реке Исеть расплылось большое то ли масляное, то ли бензиновое пятно», — поделился читатель Е1.

Политика «Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа «Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Наука Азиатских тигровых комаров почти уничтожили в Китае с помощью радиации Китайским ученым совместно с коллегами из других стран удалось на 94 процента сократить на двух островах популяцию азиатских тигровых комаров.

Авто Новый УАЗ «Профи» получит удлинённую версию Ульяновский автозавод пополнит семейство грузовичка УАЗ «Профи» удлиненной версией.

Армия и оружие Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.