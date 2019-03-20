Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в февралеКоммерсантъ 13:42
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель достигал 1,1%, сообщает пресс-служба Росстата.
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Политика
Британия попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить выход страны из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 08:24
Технологии
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской гражданской авиации.
Обновлено в 14:01
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика
Украина ввела новые санкции против России
В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Общество
Россиянам предложили упростить процедуру вывоза алкоголя
Выезжающие из страны россияне могут получить право вывозить с собой без оформления таможенной декларации больше алкогольных напитков, предназначенных для личного потребления.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбудили уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Технологии
«Северсталь» станет металлургическим акселератором
«Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.
Обновлено в 08:30
Наука
Археологи подтвердили существование древнего новгородского моста
В марте 2018 года археологи вскрыли культурный слой XlV-XVl веков и обнаружили разрушенную опору моста.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Третьяковке прокомментировали перформанс голого поклонника Врубеля
Прогулка раздетого до трусов мужчины по залам Третьяковской галереи не представляла угрозы произведениям искусства.
Обновлено в 17:05
Авто
Начались продажи обновлённого внедорожника Ford Everest 2019
Американская компания Ford объявила о начале продаж обновленной версии автомобиля Ford Everest.
Обновлено в 14:42
Политика
Минтранс США проверит процесс сертификации Boeing 737-Max 8
Министр транспорта США Элейн Чао обратилась к управлению генерального инспектора при министерстве с просьбой проверить сертификацию самолетов Boeing 737-Max 8 в связи с недавними крушениями самолетов этого типа.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Во Франции пилота истребителя катапультировало при взлете
Член экипажа истребителя Rafale получил серьезные ранения после того, как его катапультировало при взлете на военной базе во Франции, сообщает газета Parisien.
Обновлено в 16:21
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Экономика
Forbes назвал самые надежные российские банки
Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".
Обновлено в 03:51
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Политика
Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая
Давно ожидаемая отставка В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Здоровье
В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек
С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53