Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в февралеКоммерсантъ 13:42
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель достигал 1,1%, сообщает пресс-служба Росстата.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Политика
Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Экономика
Fitch понизило прогноз роста мировой экономики на два года
Международное рейтинговое агентство Fitch в мартовском отчете спрогнозировало «самое сильное замедление» с 2012 года роста мировой экономики на ближайшие два года.
Обновлено в 10:51
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой
Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать всего 3 часа
Соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова заявила, что посадочный аппарат «Венеры-Д» проработает на поверхности Венеры всего 2-3 часа, после чего перестанет исправно функционировать.
Обновлено в 11:21
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления
Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Политика
Тереза Мэй официально попросила Евросоюз отложить Брексит
Премьер Великобритании Тереза Мэй официально попросила отложить Брексит — выход страны из Европейского союза.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В России предложили уточнить порядок постановки диагноза «наркомания»
В законодательстве предложили уточнить понятие больных наркоманией, а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур для постановки диагноза.
Обновлено в 06:48
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Футбол
Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»
Зидан и «Реал» идеально подходят друг другу, они сделаны друг для друга, поэтому я уверен, что у них снова все получится.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
Короткий прокат у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершился победой действующей олимпийской чемпионки россиянки Алина Загитовой.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая
В Ростове-на-Дону столкнулись пять машин, в том числе скорая.
Обновлено в 16:53
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание торговых павильонов у платформы "Лианозово" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 13:06
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Общество
Любительницу слишком темного загара обвинили в расизме
Обновлено в 06:17
Футбол
«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США
Организаторы Международного кубка чемпионов в США решили не приглашать «Ювентус», чтобы избежать риска задержания Криштиану Роналду властями страны.
Обновлено в 16:28
Политика
Врио главы Республики Алтай назначен Олег Хорохордин
Обновлено в 04:55
Общество
В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»
Директор школы балета Lil Ballerine в Петроградском районе Петербурга Татьяна Колюшина прокомментировала РБК появившуюся ранее информацию о том, что дочь волейболиста «Зенита» Ореола Камехо забрали из школы из-за проявлений расизма.
Обновлено в 05:53
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10