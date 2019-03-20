Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в февралеКоммерсантъ 13:42

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель достигал 1,1%, сообщает пресс-служба Росстата.
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Рост реальных зарплат в РФ замедлился в феврале

News.ru10:00

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Коммерсантъ13:42

Росстат сдержал «обещание» насчет доходов, оставив лишь зарплату и долги

Росбалт10:57

В феврале рост среднемесячной реальной зарплаты в РФ замедлился до 0,7% - Росстат

Финмаркет10:36

Росстат: реальные заработные платы выросли на 0,7% в феврале

Банки.ру10:30

Росстат сообщил о замедлении темпов роста зарплат в феврале

Rambler News Service11:35

Рост реальных зарплат в РФ замедлился в феврале

Financial One10:06
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Экономика

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