Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в февралеКоммерсантъ вчера в 13:42

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель достигал 1,1%, сообщает пресс-служба Росстата.
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Рост реальных зарплат в РФ замедлился в феврале

News.ruвчера в 10:00

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Коммерсантъвчера в 13:42

Росстат сдержал «обещание» насчет доходов, оставив лишь зарплату и долги

Росбалтвчера в 10:57

В феврале рост среднемесячной реальной зарплаты в РФ замедлился до 0,7% - Росстат

Финмаркетвчера в 10:36

Росстат: реальные заработные платы выросли на 0,7% в феврале

Банки.рувчера в 10:30

Росстат сообщил о замедлении темпов роста зарплат в феврале

Rambler News Serviceвчера в 11:35

Прирост ВВП РФ в 1 квартале может составить 0,6%

Finam.Ru04:10
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Общество

Росреестр сократил сроки регистрации недвижимости

Росреестр в 2018 году сократил срок регистрации прав на недвижимость до пяти дней, сообщила в четверг на итоговой коллегии глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 04:02
Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

Обновлено в 04:38
Экономика

СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами

Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Жители Астаны вышли митинговать против переименования в Нурсултан

В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 04:26
Политика

Генпрокуратура РФ оценила ущерб от коррупции в военной сфере

В России ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере превысил семь миллиардов рублей, заявил 21 марта заместитель генерального прокурора РФ — главный военный прокурор Валерий Петров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии надзорного ведомства.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в любимом платье

Как сообщает ФАН, Началову похоронят в ее любимом платье, которое сама артистка считала счастливым.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Спорт

Фигуристка Боброва сообщила о своей беременности

Олимпийская чемпионка Игр-2014 Екатерина Боброва сообщила о своей беременности.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества

Обновлено в 03:18
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Экономика

«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика

Рост консолидированной выручки составил 4,3% - до 335,549 млрд руб.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски

Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Спорт

Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк родила дочь в счастливом браке с фигуристом Петром Чернышевым.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

В «день тишины» канал Коломойского покажет озвученный Зеленским фильм

Телеканал "1+1" анонсировал 30 марта показ документального фильма о 40-м президенте США Рональде Рейгане, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова неожиданно перекрасилась в блондинку

Актриса сменила имидж ради новой роли.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На челябинском кладбище расстреляли двоих смотрителей

В Челябинске на кладбище застрелили двоих смотрителей, которые за день до этого зарегистрировали свою компанию.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

ФБР присоединится к проверке сертификации Boeing 737 MAX

В Соединенных Штатах сотрудники ФБР присоединятся к проверке процесса сертификации самолетов Boeing 737 MAX 8, сообщает The Seattle Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:50
Авто

Volvo заставит водителей оставаться трезвыми

Обновлено вчера в 13:25
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Экономика

Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Политика

Володин отреагировал на новые санкции Украины против России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
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