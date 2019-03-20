Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в февралеКоммерсантъ вчера в 13:42
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении. В январе этот показатель достигал 1,1%, сообщает пресс-служба Росстата.
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В феврале рост среднемесячной реальной зарплаты в РФ замедлился до 0,7% - Росстат
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