Бедность в России рекордно снизиласьРусская Планета 06:55

с чего всё началось

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в России сократилось до 12,9% (18,9 млн человек). Такие данные приводит Росстат по итогам 2018 года. Этот показатель ниже данных за 2015-2017 годы, но выше уровня 2014 года – тогда за чертой бедности проживали 11,2% россиян.

Политика США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаза» США обеспокоены возможными последствиями внесения изменений в устав «Нафтогаза Украины», говорится в сообщении американского посольства на Украине.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Авто В РФ введут платную экспертизу для ретромашин В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.

Авто Россияне в 2018 году купили около миллиона автомобилей с АКП Новые легковые автомобили с АКПП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.

Интернет Facebook хранил миллионы паролей открытыми Социальная сеть Facebook в открытом доступе – в незашифрованном виде – хранила десятки миллионов паролей пользователей ресурса.

Происшествия Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Происшествия ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.

Футбол Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.

Политика Порошенко получил список захваченных храмов УПЦ Президент Украины Петр Порошенко получил от предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия список храмов УПЦ, захваченных сторонниками "новой церкви", передает РИА Новости.

Политика Большинство американцев прогнозируют упадок страны, показал опрос Большинство американцев считают, что страна движется по неверному пути во многих сферах, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.

Транспорт Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.

Общество Список потенциально опасных пород собак сократили в пять раз Министерство внутренних дел сократило список потенциально опасных пород собак, чей выгул запрещен без поводков и намордников, до 13 пунктов.

Политика Проверку Росгеологии продлили до середины апреля Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Экономика Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь» Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.

Происшествия Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.

Спорт Т. Тарасова — о Медведевой: такой сильной спортсменки у нас не было Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

Происшествия В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Политика Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Голанских высот израильской территорией дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке.

Происшествия Момент крушения парома в Ираке попал на видео Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.

Происшествия В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".

Политика Лавров назвал причину авиаударов НАТО по Югославии Бомбардировка НАТО Югославии в 1999 году основывалась на желании альянса продвинуться к границам России.