Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на яйцаКоммерсантъ вчера в 09:50
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо — практически не изменились. Напомним, инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%, ускорившись с 2,5% в 2017 году.
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с чего всё началось
Цены на куриные яйца с 15 по 21 января снизились на 1,3%, а на свинину — на 0,3%. Это следует из индекса потребительских цен, опубликованного Росстатом.РБКвчера в 09:21
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Непростой 2018-й: цены росли, население покупало меньше товаров, но не теряло интерес к кредитам
Реальное время22 января в 23:00
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