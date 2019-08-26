Энергетика
Московский КомсомолецРосстат зафиксировал снижение цен на бензин
Производители снизили цены на бензин в июле. Как сообщили в Росстате, в месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6%. Всего бензин подешевел в десяти регионах.
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Здоровье
Психиатры оправдали бупропион
Медики отказались признавать антидепрессант наркотиком Как стало известно "Ъ", Российское общество психиатров (РОП) подготовило официальное заключение о том, что антидепрессант бупропион не является наркотиком.
Коммерсантъ 18:58
Футбол
Сын Месси отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео отпраздновал гол в ворота каталонцев в матче второго тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Lenta.ru 13:49
Технологии
«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России
«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
Lenta.ru 06:05
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Общество
Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Футбол
Кирилл Панченко: «Лучше бы не оставляли ЦСКА без Лиги чемпионов»
Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко дал оценку прошлому сезону бело-голубых. Тогда москвичи заняли 12-е место.
Спорт-Экспресс 18:22
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Космос
«Союз» с роботом «Федором» вновь попытаются пристыковать к МКС
Как сообщили в Роскосмосе, 27 августа в 6.12 мск пройдет повторная попытка пристыковать корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", к Международной космической станции (МКС).
Московский Комсомолец 18:36
Политика
Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком
Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.
Газета.Ru 18:06
Политика
Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу
Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.
RT на русском 19:15
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Футбол
Селихов покинет «Спартак» до закрытия трансферного окна
Metaratings вчера в 15:30
Авто
Новый Mercedes GLE Coupe попался с минимальным камуфляжем
Замеченный во время последних тестов на улицах Германии, совершенно новый Mercedes GLE Coupe носил минимальное количество камуфляжа.
SpeedMe 06:57
Здоровье
В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек
В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.
Life.ru 17:36
Политика
Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии
RT на русском 01:25
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Общество
Узнай, умеешь ли ты выходить из зоны комфорта по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны не против стабильности, с годами все больше и больше стремятся к ней, но для них совсем не сложно выйти из зоны комфорта, чтобы сделать свое существование еще лучше.
WMJ.ru вчера в 17:00
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
ЛигаNews.net 24 августа в 14:51
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:01
Футбол
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
Спорт-Экспресс 13:30