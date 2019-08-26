Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРосстат зафиксировал снижение цен на бензин

Производители снизили цены на бензин в июле. Как сообщили в Росстате, в месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6%. Всего бензин подешевел в десяти регионах.
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Росстат зафиксировал подорожание бензина в июле на 0,2%

Коммерсантъ11:37

Цены производителей на бензин в июле в РФ снизились на 0,8%

ПРАЙМ09:08

Цены на бензин на заправках в июле выросли на 0,2%

Российская газета10:18

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин

РИА Новости09:30

Бензин в России в июле подорожал на 0,2%

REGNUM09:13

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин

Московский Комсомолец11:02

Розничные цены на бензин в России в июле выросли на 0,2%

ТАСС09:06
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