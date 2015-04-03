Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производстваВедомости 16:38

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года

РБК12:01

Рост промпроизводства в России ускорился в феврале

Росбалт10:36

Промышленное производство в России в январе-феврале выросло на 2,6%

Rambler News Service09:00

Росстат: промпроизводство в РФ выросло на 2,6% за год

News.ru09:42

Промышленное производство в России в феврале выросло на 0,4%

REGNUM09:38

Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 4,1%

Вести.Финанс10:00

Большие данные станут еще больше

Российская газетавчера в 13:06
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Экономика

Бизнес пожаловался президенту на неналоговые платежи

Бизнес пожаловался президенту на инициативу Министерства финансов России включить в Налоговый кодекс шесть основных неналоговых сборов — экологический, утилизационный и курортный, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Вице-адмирал рассказал о зарплате командира подводной лодки

Обновлено в 20:29
Происшествия

Житель Камчатки осужден за попытку вступить в ДАИШ

К десяти годам лишения свободы приговорен житель Камчатки за попытку вступить в террористическую организацию ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено в 22:17
Политика

Экс-депутат Рады поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к крымчанам по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.
Обновлено в 20:23
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 18:37
Политика

Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма под контроль Украины, которое было озвучено Североатлантическим альянсом в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения полуострова с РФ.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком

Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 22:35
Общество

В Японии скоро запретят любое физическое наказание детей

Правительство Японии одобрило во вторник поправки к законодательству, которые запрещают во всех формах физические наказания детей как меру их воспитания.
Обновлено в 22:24
Политика

Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину

Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено в 19:00
Космос

В Москве обсудят возможность существования жизни на Венере

Миссия "Венера-Д" ("долгоживущая") планировалась к запуску в 2026 году с помощью ракеты "Ангара".
Обновлено в 20:14
Экономика

Дочка «РЖД» потратит 84 млрд рублей на покупку полувагонов

Порядка 30 тысяч полувагонов намерено приобрести дочернее предприятие РЖД Федеральная грузовая компания, сообщил ее гендиректор Виктор Воронович, передает РБК.
Обновлено в 21:18
Экономика

Трутнев: В ДФО запустили 40 проектов в области сельского хозяйства

К реализации более чем 40 проектов приступили приступили инвесторы на Дальнем Востоке, сообщил во вступительном слове на совещании "О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО" зампред председателя правительства РФ - полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.
Обновлено в 22:59
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Политика

Трамп отдал четверть своей зарплаты МВБ США

Президент США Дональд Трамп пожертвовал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности страны.
Обновлено в 20:44
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Обновлено в 23:02
Армия и оружие

Сирийский солдат расписал стены оставленного боевиками тоннеля фресками

Муалля принимал участие в военной операции против боевиков в Джобаре, а теперь начал расписывать стены оставленного террористами тоннеля фресками, вырезанными в камне, глине и песке.
Обновлено в 22:04
Происшествия

Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения

Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.
Обновлено в 12:44
Общество

Челябинского губернатора обвинили в антиконкурентных условиях

ФАС намерена передать в МВД и Генпрокуратуру решение по делу на 2,4 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба России установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост».
Обновлено в 14:06
Армия и оружие

В США затопило авиабазу с «самолетами судного дня»

Отмечается, что база затоплена почти на треть, из 200 зданий 30 оказались повреждены, кроме этого, километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.
Обновлено в 19:34
Авто

Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили

Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено в 11:02
Политика

Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ.
Обновлено в 12:40
Политика

Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 21:11
Хоккей

«Тампа» впервые выиграла регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа" на своей площадке обыграла "Аризону" со счетом 4:1 и гарантировала себе победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), впервые выиграв Президентский кубок.
Обновлено в 22:19
Экономика

Профсоюзы выступают против возврата крабовых аукционов

Против возвращения крабовых аукционов выступает и Сахалинская областная организация профсоюза работников рыбного хозяйства, которая тоже собирается направить аналогичное обращение в Госдуму.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

Бразилия разрешила США запускать ракеты со своего космодрома

«Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра «Алкантара» в штате Мараньян», — сообщил он.
Обновлено в 22:49
Космос

РЛС «Дарьял» прикроет небо от гиперзвуковых целей

Напомним, системы ПВО С-500, которые будут приняты на вооружение в ближайшем будущем, способны уничтожать гиперзвуковые цели, летящие на скоростях до 7 км/с.
Обновлено в 20:55
Политика

Макаревич осудил фанатов за радость от присоединения Крыма

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич обвинил своих поклонников в том, что после присоединения Крыма они кричали лозунг "Уракрымнаш".
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

В Крым перебросили ракетоносцы Ту-22М3 в ответ на ПРО США в Румынии

Минобороны России разместило в Крыму дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3.
Обновлено в 13:17
Хоккей

«Авангард» разгромил «Барыс» в третьем матче серии Кубка Гагарина

Обновлено в 14:53
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