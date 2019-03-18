Росстат зафиксировал рывок промышленного производстваВедомости вчера в 16:38

с чего всё началось

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Игры Первый сезон Apex Legends стартует сегодня вечером Фанаты Apex Legends наконец дождались официальный анонс первого сезона игры.

Армия и оружие Штаб командования ядерными силами США затопило В американском штате Небраска военную базу "Оффатт" затопило из-за резкого повышения уровня воды в реке Миссури, заявил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион в фейсбуке.

Политика Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.

Происшествия Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.

Происшествия Убивший себя в центре Москвы мужчина оказался студентом Бауманки В МГТУ имени Баумана подтвердили факт самоубийства своего студента, тело которого было найдено во дворе дома номер 30 на Большой Полянке.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Происшествия Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.

Игры Activision выпустит игру Call of Duty: Mobile Call of Duty: Mobile — это новая бесплатная игра, в которой собраны карты, режимы, оружие и персонажи из всей франшизы Call of Duty, включая серии Black Ops и Modern Warfare.

Спорт Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Политика Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Политика Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти Законы о фейковых новостях и неуважении власти подписаны президентом Первый закон предусматривает наказание за оскорбление общества, государственных символов и институтов власти РФ в виде штрафов от 30 до 300 тысяч рублей.

Политика Помпео оценил перспективы сотрудничества России и США Госсекретарь США Майк Помпео в интервью KSNT рассказал о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Технологии Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Культура Продюсер «Последнего героя» высказался о «мистике» смертей участников Александр Любимов, в течение пяти сезонов - продюсер телепроекта "Последний герой", скептически отнесся к поднятой прессой истерии вокруг "мистики смертей" бывших участников шоу.

Политика Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Происшествия Омский студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы Восемнадцатилетний житель Омска впал в кому после падения на него ледяной глыбы с крыши местного филиала Финансового университета.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.

Происшествия В Омске потушили пожар на заводе Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.