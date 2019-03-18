Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производстваВедомости вчера в 16:38
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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с чего всё началось
Росстат сообщил о рекордных за почти два года темпах промышленного роста в России — по его данным, выпуск промышленных предприятий резко ускорился с 1 процента в январе до 4,1 процента в феврале 2019 года.Lenta.ru06:07
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