Росстат зафиксировал рывок промышленного производстваВедомости вчера в 16:38

с чего всё началось

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

Гаджеты Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Политика Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к землякам с трогательным посланием.

Транспорт Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Армия и оружие The National Interest оценило российский пулемет Калашникова Американское издание The National Interest оценило российский пулемет Калашникова, отметив, что оружие стоит на вооружении многих стран мира.

Общество Гонконг, Сингапур и Париж признали самыми дорогими городами мира Сразу три мегаполиса - Гонконг, Сингапур и Париж - впервые разделили первое место в рейтинге самых дорогих для проживания городов планеты.

Общество Тамбовчане увидят самую большую Луну и «воронье полнолуние» Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.

Общество Познер назвал отличие русских от европейцев Телеведущий Владимир Познер считает, что россияне отличаются от западных людей отношением к закону, а именно презрением к нему по достижении высокого социального положения.

Шоу-бизнес Симоньян и Кеосаян ждут ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".

Футбол В РФС надеются, юношеская сборная выйдет в финальную стадию Евро Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков выразил надежду, что юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) сможет повторить достижение команды 1998 года рождения и пробиться в финальную стадию Евро.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple «Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.

Шоу-бизнес Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.

Политика Путин встретится с прокурорами и победителями конкурса «Лидеры России» Во вторник президент России Владимир Путин оценит работу органов прокуратуры и пообщается с победителями конкурса "Лидеры России".

Экономика Банк России выпустил игру «Тайна потерянной копилки» для детей Банк России сообщил о том, что вышла игра «Тайна потерянной копилки», которая, как ожидается, сможет научить детей основам финансовой грамотности.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Экономика Роман Абрамович продает и Evraz Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.