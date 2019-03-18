Росстат зафиксировал рывок промышленного производстваВедомости вчера в 16:38

с чего всё началось

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.

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Футбол The Times сообщила о намерении богатейшего британца купить «Челси» Миллионер Джим Рэтклифф, являющийся самым богатым человеком Великобритании, намерен купить английский футбольный клуб «Челси» у российского предпринимателя Романа Абрамовича.

Общество WSJ: интимные фото Джеффа Безоса продал брат его любовницы Выяснилось, что издание National Enquirer заполучило интимные фотографии Джеффа Безоса не от Дональда Трампа и даже не от Саудовской Аравии - по данным WSJ, пикантные снимки слил брат любовницы Безоса Майкл Санчез.

Происшествия Погибшего на полигоне под Воронежем солдата-срочника избил командир Военные следователи выяснили, что солдата избил командир, а через несколько часов парня нашли мертвым в палатке со связанными руками и пакетом на голове.

Энергетика Вагит Алекперов призвал вернуть продажу алкоголя на АЗС Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

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Транспорт Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» введут безбагажные тарифы По просьбам пассажиров авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы.

Шоу-бизнес 65-летняя Елена Проклова пришла на телешоу в красном мини-платье Елена Проклова очень редко радует своих поклонников в социальных сетях новыми фотографиями, но в этот раз 65-летняя актриса решила поделиться в Instagram снимком с телепередачи «Звезды сошлись» на Первом канале, куда она пришла в качестве гостьи.

Кино Ди Каприо опубликовал первый постер нового фильма Квентина Тарантино Леонардо Ди Каприо на своей странице в Instagram анонсировал выход девятого по счету фильма Квентина Тарантино - "Однажды в Голливуде".

Спорт Загитова последней представит короткую программу на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".

Происшествия В прокуратуре рассказали о мотивах стрелка, открывшего огонь в Утрехте В понедельник, 18 марта, неизвестный открыл стрельбу в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.

Происшествия Футболист на BMW въехал в толпу болельщиков соперника Услышав в свой адрес кричалки провокационного характера, 35-летний футболист на своем автомобиле въехал в группу несовершеннолетних болельщиков «Корнелли».

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Происшествия В Омске потушили пожар на заводе Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.

Наука Археологи описали конструкцию древнейшего новгородского моста Деревянный мост X века, который соединял Славин и Людин концы (районы) города был построен на срубных опорах, а длина пролета моста составляла 17 метров.

Экономика В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.

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Кино Марлена Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Похороны народного артиста СССР, кинорежиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в Москве на 94-м году жизни, состоятся на Новодевичьем кладбище.