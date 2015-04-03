Экономика

Росстат зафиксировал рывок промышленного производстваВедомости 16:38

Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
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Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 4,1%

Вести.Финанс10:00

Росстат сообщил об ускорении промышленности до максимума с 2017 года

РБК12:01

Рост промпроизводства в России ускорился в феврале

Росбалт10:36

Промышленность подстегнули календарь и добыча засекреченных ископаемых

Коммерсантъ16:31

Росстат: промпроизводство в РФ выросло на 2,6% за год

News.ru09:42

Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%

Финмаркет09:19

Большие данные станут еще больше

Российская газетавчера в 13:06
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал об особой связи дочери и Началовой

Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Общество

В Чите более 40 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ

Около 43,5 тыс. жителей Читы остались без электроснабжения из-за отключения цепей линии электропередачи.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Американца освободили из СИЗО по делу о контрабанде психотропов

Солнцевский суд Москвы вернул прокурору дело о контрабанде психотропных веществ американцем Гейленом Грандстаффом, который заказал через интернет в Китае пептиды и бытовую химию, он освобожден из-под стражи.
Обновлено в 08:17
Космос

NASA зафиксировало взрыв метеорита над Беринговом морем

Взрыв метеорита над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от побережья России зафиксировали специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 13:52
Происшествия

Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения

Обновлено в 12:44
Политика

МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор крымчан

В российском МИДе заявили, что НАТО и ЕС уже пора признать Крым частью России и оставить в покое жителей полуострова.
Обновлено в 16:40
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил экс-полпреда президента России в Крыму

Бывший полпред президента России в Крыму Олег Белавенцев заочно приговорен к 13 годам тюрьмы решением Святошинского районного суда Киева.
Обновлено в 16:50
Политика

Волкер рассказал о выгоде России от расширения НАТО

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО и заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 16:15
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено в 13:34
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

О последнем разговоре с Началовой рассказала ее представитель

Обновлено в 15:59
Происшествия

В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму

Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы.
Обновлено в 15:04
Общество

Главу Warner Bros. уволят после секс-скандала

Главу голливудского киноконцерна Warner Bros. Кевина Цудзихару увольняют после секс-скандала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Якутии после дела об изнасиловании пообещали разобраться с миграцией

Руководство Якутии провело встречу с жителями столицы региона, которые накануне вышли на акцию протеста после похищения и изнасилования жительницы города.
Обновлено в 11:42
Политика

Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.
Обновлено в 12:24
Политика

Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".
Обновлено в 15:51
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz

Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Футбол

Юрий Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со «Спартаком»

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" прошла в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме Максим Глушенков в борьбе за мяч наступил на ногу Жиркову, после чего игрок петербургской команды ударил мячом в спину футболиста "Спартака".
Обновлено в 11:18
Политика

Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены санкций ЕС

Президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если Евросоюз отменит свои ограничительные меры.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК

В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Общество

Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко

Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.
Обновлено в 07:11
Политика

КПРФ утвердила передачу Грудинину депутатского мандата Алферова

Президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу депутатского мандата скончавшегося 1 марта Жореса Алферова экс-кандидату в президенты директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.
Обновлено в 05:56
Общество

Школьницу в Псковской области затравили после письма с жалобой Путину

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Общество

ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра»

В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили ТАСС о проверке, проводимой совместно с ФСБ, в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой и морепродуктами, в том числе красной икрой.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Заклеившую ребенку рот воспитательницу осудили в Курской области

Отмечается, что также в июне 2017 года осужденная заклеила рот скотчем трехлетнему ребенку в детском саду.
Обновлено в 15:09
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика

В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения

Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика, который скончался в квартире на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 15:04
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