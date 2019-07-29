с чего всё началось

В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост показателя в Росстате объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Политика Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.

Экономика Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.

Гаджеты Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.

Политика Росавиация хочет возобновить полеты на Украину Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.

Политика Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.

Политика Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».

Происшествия Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Политика Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.

Экономика Российские компании показали существенный рост финансовых результатов Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.

Музыка Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Культура Умер дирижер Александр Вакульский Дирижер Александр Вакульский, более 20 лет руководивший Амстердамским симфоническим оркестром, умер на 71 году жизни в Нидерландах.

Происшествия В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.

Происшествия В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.

Политика Власти РФ продолжают критиковать законопроект о значимых инфоресурсах Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

Наука Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.

Происшествия Самолет ВВС США вспыхнул на авиашоу в Висконсине Самолет Lockheed C-5M Super Galaxy ВВС вспыхнул во время масштабного авиашоу в городе Ошкоше, штат Висконсин, США, 29 июля.

Армия и оружие Россия начала серийное производство Су-57 Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.

Космос Корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС Космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС и через несколько часов будет сведен с околоземной орбиты.

Армия и оружие ВМС России и Ирана проведут совместные военно-морские учения Совместные военно-морские учения планируют в ближайшее время провести Россия и Иран, сообщает 29 июля иранское информационное агентство IRNA.

Политика В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта.