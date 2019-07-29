Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедностиКоммерсантъ 10:59
В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост показателя в Росстате объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.
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с чего всё началось
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.Ведомости10:29
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Единоборства
Поветкин планирует провести бой 31 августа
Обновлено в 10:34
Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье
Обновлено в 06:39
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Происшествия
Навального выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка
У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
Политика
Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил в своем Twitter реакцию украинского МИД на поездку главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Экономика
Российские компании показали существенный рост финансовых результатов
Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
Обновлено в 09:11
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Культура
Умер дирижер Александр Вакульский
Дирижер Александр Вакульский, более 20 лет руководивший Амстердамским симфоническим оркестром, умер на 71 году жизни в Нидерландах.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Политика
Власти РФ продолжают критиковать законопроект о значимых инфоресурсах
Законопроект о значимых информационных ресурсах в текущем виде носит разрушительный характер для национальной программы "Цифровая экономика", он подрывает конкурентоспособность российских IT-компаний и дает неправильные сигналы рынку, заявил журналистам представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.
Обновлено в 10:55
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Самолет ВВС США вспыхнул на авиашоу в Висконсине
Самолет Lockheed C-5M Super Galaxy ВВС вспыхнул во время масштабного авиашоу в городе Ошкоше, штат Висконсин, США, 29 июля.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС и через несколько часов будет сведен с околоземной орбиты.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
ВМС России и Ирана проведут совместные военно-морские учения
Совместные военно-морские учения планируют в ближайшее время провести Россия и Иран, сообщает 29 июля иранское информационное агентство IRNA.
Обновлено в 11:29
Политика
В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост
Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта.
Обновлено в 08:58
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42