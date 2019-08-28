с чего всё началось

В январе – марте 2019 г. число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 20,9 млн, или 14,3% населения.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Экономика Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

Общество Россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной войн Лишь треть россиян способны верно назвать год начала Второй мировой войны, при этом каждый второй считает ее началом 1941 год, пишут "Известия" со ссылкой на опрос ВЦИОМ, проведенного к 80-й годовщине с начала ВМВ.

Общество Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 627 см По данным на 6 часов утра, вода в реке у краевого центра поднялась до 627 см, увеличившись за сутки на 4 см. В течение двух суток у г. Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 5-10 см, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Кино Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Игры Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереальной» В беседе с The New York Times вице-президент Ubisoft по партнерству и доходам Крис Ран назвал эти проценты «нереальными».

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Экономика Росстат измерил «невидимую» экономику России Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 12,7% ВВП, следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014–2018 годах, проанализированных РБК.

Авто Toyota и Suzuki приступили к созданию альянса Японские автопроизводители Toyota и Suzuki приступили к формированию альянса для развития дальнейшего долгосрочного партнерства.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Общество «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Технологии Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Экономика Путин поручил расширить сеть заправок с госучастием в Забайкалье Президент России Владимир Путин дал поручение министру энергетики РФ Александру Новаку и главе «Роснефти» Игорю Сечину расширить присутствие автозаправок крупных брендов с госучастием в Забайкалье.

Шоу-бизнес Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Политика Премьер-министр Украины покинул свой пост Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.

Происшествия В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.