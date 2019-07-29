Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедностиГазета.Ru 13:27

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
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Росстат зафиксировал рост уровня бедности

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