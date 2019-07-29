Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в РоссииREGNUM 01:39

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
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В России в абсолютной бедности живет более 14% населения – это более 20 миллионов граждан

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Почему уровень бедности в стране не снижается

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Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Газета.Ruвчера в 13:27

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

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ТАССвчера в 11:02

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 18:14

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Serviceвчера в 10:01
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Политика

В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

WWF предупредил об исчезновении промыслового леса в РФ из-за пожаров

Эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков предрек России исчезновение промыслового леса из-за пожаров.
Обновлено в 05:43
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено вчера в 12:42
Общество

BlaBlaCar могут заблокировать в России

Активисты общероссийского объединения пассажиров предложили Госдуме заблокировать сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar, сообщают "Известия".
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Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Политика

Медведев назвал сложным прогноз по лесным пожарам в Сибири

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложным прогноз по лесным пожарам в Сибири.
Обновлено в 08:03
Футбол

«Кристал Пэлас» намерен предложить ЦСКА за Чалова € 15 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» намерен в ближайшее время сделать предложение ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Происшествия

Появилось видео ДТП с участием бывшего вице-губернатора

Экс-вице-губернатор Челябинской области, гендиректор агрохолдинга «Равис», Андрей Косилов за рулем Lexus совершил столкновение с «Лада Веста».
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

Обновлено в 06:43
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Обновлено в 03:20
Политика

Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области

Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский допустил переназначение Кличко мэром Киева

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он рассматривает несколько кандидатур на должность главы Киевской горадминистрации, среди которых есть и действующий мэр Виталий Кличко.
Обновлено в 06:03
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

Обновлено в 05:33
Здоровье

В Кузбассе появился первый центр амбулаторной онкопомощи

Сегодня в Ленинске-Кузнецком открылся первый в Кузбассе центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Обновлено в 08:00
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Наука

Геном дракона Комодо рассказывает историю развития

Как только ученые получили последовательность, они использовали вычислительные инструменты, чтобы сравнить ее с другими рептилиями и посмотреть, что делает геном дракона Комодо уникальным.
Обновлено вчера в 13:20
Авто

Уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 07 показали в Сети

Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Новая Рада не сможет начать работу до сентября

Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:07
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика

Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Политика

Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов

Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Более 60 человек арестованы после незаконной акции в Москве

Обновлено в 07:04
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Общество

Беглов поздравил хирургов НИИ Джанелидзе с успешной трансплантацией

Обновлено в 06:17
Экономика

Российская система налогообложения восхитила Financial Times

Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Фунт стерлингов рекордно обвалился

Курс фунта стерлингов опустился на 0,4 процента, до 1,2 доллара, что стало самым худшим значением для британской валюты с марта 2017 года.
Обновлено вчера в 10:24
Авто

Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
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