Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедностиГазета.Ru 13:27
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Происшествия
Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика
Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» жителей Донбасса
Киев создаст всемирный русскоязычный канал, чтобы усилить информационную борьбу как за умы украинцев, проживающих на территориях Донбасса и Крыма, так и россиян на территории России, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Обновлено в 17:36
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки
Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 22.00 28 июля составил 708 см при критической отметке в 700.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
В Красноярском крае растёт площадь лесных пожаров
Обновлено в 00:44
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео
Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фотоколлаж трех красавиц-дочерей
Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела
Международный аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после приостановки работы из-за обстрела, говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.
Обновлено в 14:22
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Обновлено в 15:35
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5
Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.
Обновлено в 15:20
Экономика
Bloomberg: Uber увольняет около 400 сотрудников
Компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире.
Обновлено в 16:30
Игры
Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей
Компания Nvidia воссоздала высадку на Луну с помощью трассировки лучей. Эта технология позволила добиться реалистичной передачи картинки.
Обновлено в 02:31
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44