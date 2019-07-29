Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедностиГазета.Ru 13:27

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
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Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАСС11:02

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

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В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

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Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

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Почему уровень бедности в стране не снижается

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Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Service10:01
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
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Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
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Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
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По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
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Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Киев создаст всемирный русскоязычный канал, чтобы усилить информационную борьбу как за умы украинцев, проживающих на территориях Донбасса и Крыма, так и россиян на территории России, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
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"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
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Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критические отметки

Уровень воды в реке Ия в Тулуне на 22.00 28 июля составил 708 см при критической отметке в 700.
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Общество

В Красноярском крае растёт площадь лесных пожаров

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Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео

Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант опубликовал фотоколлаж трех красавиц-дочерей

Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
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Армия и оружие

Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела

Международный аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после приостановки работы из-за обстрела, говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.
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Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
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Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа

Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
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Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso

Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
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Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток

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Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
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Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

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Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
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