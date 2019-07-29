Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедностиГазета.Ru 13:27
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте службы отчете сказано, что рост бедных связан с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.Телеканал 360°15:49
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 16:55, Вашингтон
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Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
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Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования «Яогань-30». Об этом заявили в корпорации космической науки и техники (CASC).
Обновлено 27 июля в 01:30
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Грузовик команды Renault попал в аварию в Венгрии
По информации команды, водитель грузовика серьезно не пострадал, а другие машины в аварии не участвовали.
Обновлено в 09:32
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Политика
Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма
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Трампа призвали ввести новые санкции против России
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Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
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В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
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В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
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В Петербурге у станции метро «Приморская» на Васильевском острове прорвало трубопровод.
Обновлено в 09:14
Музыка
Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан Максим поедет на Евровидение
Обновлено в 12:31
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Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
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Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
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«Реал» объявил о переходе Борхи Майораля в «Леванте»
Пресс-служба «Реала» объявила о переходе нападающего Борхи Майораля в «Леванте».
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В Россию едет смартфон Meizu 16Xs
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Обновлено в 14:24
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Милевский: у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
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Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах
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Французский специалист Лоран Блан отказался возглавить «Зенит», сообщает France Football.
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По информации Sky Sports News, «Лестер» не намерен продавать защитника Харри Магуайра в «Манчестер Юнайтед» дешевле, чем за 90 миллионов фунтов.
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Политика
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В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
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Обновлено вчера в 07:43
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Директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст сравнил политику бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Инну Чурикову скоро выпишут из больницы
Муж Инны Чуриковой режиссер Глеб Панфилов рассказал, что его жена пошла на поправку и скоро выпишется из больницы, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:16