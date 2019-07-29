Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедностиГазета.Ru 13:27
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте службы отчете сказано, что рост бедных связан с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.Телеканал 360°15:49
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Происшествия
Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме
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Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
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OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
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Порошенко с семьей покинул Украину
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В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.
Обновлено в 14:57
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Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали
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Обновлено в 15:16
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Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
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Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
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В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
Обновлено вчера в 07:43
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Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
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Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Политика
Очередное уголовное дело возбуждено против Петра Порошенко
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на бывшего президента Украины Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей.
Обновлено в 16:28
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:51
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Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Обновлено в 15:10
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МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
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Япония хочет принять участие в программе F-35
Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.
Обновлено в 14:12
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
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ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
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Происшествия
ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить инцидент в Ростове
Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку происшествия после матча чемпионата России с ФК «Ростов».
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
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Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
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Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
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Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
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Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
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