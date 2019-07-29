с чего всё началось

Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.

Происшествия Более 50 человек погибли во время драки двух банд в бразильской тюрьме Не менее 52 человек погибли во время бунта в понедельник в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Associated Press.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Технологии OneWeb не пускают на российскую орбиту Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» В обмен на Гусева "Нью-Джерси" уступил "Вегасу" право выбора в третьем раунде драфта 2020 года и выбор во втором раунде драфта-2021.

Происшествия Фигуранта дела о нападении на сотрудника ОМОН на митинге арестовали Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на сотрудника ОМОН 27 июля в ходе несогласованного митинга.

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Гаджеты Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.

Политика Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.

Политика В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.

Происшествия Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Политика Очередное уголовное дело возбуждено против Петра Порошенко Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на бывшего президента Украины Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей.

Футбол «Зенит» решил купить футболиста «Барселоны» Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».

Экономика Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.

Политика У Зеленского назвали способ возвращения Крыма Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.

Футбол «Реал» отдал Майораля в аренду «Леванте» Нападающий «Реала» Борха Майораль перешел в «Леванте» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Политика МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

Политика Япония хочет принять участие в программе F-35 Япония хочет стать полноценным партнером в программе по разработке истребителей F-35. Об этом сообщает издание Defense News.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.

Происшествия ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить инцидент в Ростове Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку происшествия после матча чемпионата России с ФК «Ростов».

Политика Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии «Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.

Технологии Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.