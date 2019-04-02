Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в февралеREGNUM 10:14

Реальный размер назначенных пенсий в России в феврале 2019 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 2 марта докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Российская газета16:04

Росстат: рост реальной зарплаты замедлился более чем в 12 раз

News.ru09:44

Рост реального размера средней пенсии в РФ в феврале составил 0,6% - Росстат

Финмаркет10:18

Росстат: средняя пенсия в феврале выросла почти на 6%

Банки.ру10:07

Росстат зафиксировал рост реальных размеров пенсий в феврале на 0,6%

Rambler News Service09:54

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

Парламентская газета11:35

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

REGNUM10:14
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:18
Энергетика

В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Гаджеты

Лучше не ломать: планшет iPad Mini 5 ремонту не подлежит

Специалисты iFixit изучили конструкцию планшетного компьютера iPad mini нового поколения, который компания Apple официально представила в прошлом месяце.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено в 14:58
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Музыка

Умер звезда рокабилли Билли Адамс

Исполнитель рокабилли Билли Адамс скончался 30 марта 2019 года в возрасте 79 лет в Уэстморленде, штат Теннесси.
Обновлено в 06:42
Музыка

Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» под номером 13

Обновлено в 12:05
Футбол

Футболист «Спартака» Зобнин вернулся в общую группу после травмы

Обновлено в 08:36
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Астрахани восьмилетний ребёнок один ушёл в кругосветное путешествие

Восьмилетний школьник решил отправиться в кругосветное путешествие. Об этом во вторник сообщает пресс-служба местного управления МВД.
Обновлено в 10:00
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Политика

Россияне высказались против объединения с Белоруссией

Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Авто

Ford начал распродажу автомобилей в России

Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Экономика

Россия и Китай соединили две части железнодорожного моста через Амур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении ключевого этапа работ по строительству первого в истории железнодорожного моста через реку Амур на участке границы между РФ и КНР.
Обновлено в 10:22
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Суд обязал уволить мэра Евпатории

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок

Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59
Авто

Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье

Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Футбол

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR

В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Футбол

«МЮ» потерял очки в важнейшем матче с «Вулверхэмптоном»

2 апреля между коллективами «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Молиньо» был разыгран матч 33-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв

Обновлено в 07:28
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Наука

Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака

Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
Обновлено в 12:34
Политика

Трамп выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией

Как уточняется, американский лидер выразил надежду на то, что Россия не будет представлять угрозу безопасности США и у Вашингтона получится наладить отношения не только с Москвой и Пекином, но и с другими странами.
Обновлено в 16:49
Политика

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку

Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"
Обновлено в 03:22
Энергетика

Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Хоккей

Кучеров стал вторым игроком в XXI веке, набравшим 125 очков в НХЛ

Обновлено в 02:46
Общество

СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине

Обновлено в 12:25
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке на выплату 48 млн рублей штрафа

Обновлено в 16:06
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