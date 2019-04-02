Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных размеров пенсий в феврале на 0,6%Rambler News Service вчера в 09:54
Реальный размер назначенных пенсий в феврале 2019 года, по предварительной оценке, вырос на 0,6% в годовом выражении, следует из доклада Росстата.
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Росстат зафиксировал рост реальных размеров пенсий в феврале на 0,6%
Rambler News Serviceвчера в 09:54
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 03:55, Ашберн
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Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
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Обновлено вчера в 17:43
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Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
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Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
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Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
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Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
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Треть российских семей оказалась без денег на обувь
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НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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Лобов получил по лицу от боксера Малиньяджи
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Культура
Скончался художник Николай Сажин
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Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
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