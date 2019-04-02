Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсийРоссийская газета 11:10
Реальные пенсии стали больше на 0,6 процента. Практически настолько же выросли и номинальные зарплаты - на шесть процентов по сравнению с прошлогодним февралем. В итоге средняя номинальная зарплата в стране в феврале составляла 43030 рублей.
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