Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в февралеREGNUM 10:14

Реальный размер назначенных пенсий в России в феврале 2019 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 2 марта докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий

Российская газета11:10

Росстат: рост реальной зарплаты замедлился более чем в 12 раз

News.ru09:44

Рост реального размера средней пенсии в РФ в феврале составил 0,6% - Росстат

Финмаркет10:18

Росстат: средняя пенсия в феврале выросла почти на 6%

Банки.ру10:07

Росстат зафиксировал рост реальных размеров пенсий в феврале на 0,6%

Rambler News Service09:54

В Росстате заявили о росте пенсий

URA.Ru10:30

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

REGNUM10:14
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Экономика

«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн

"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде

Обновлено в 12:13
Экономика

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.
Обновлено в 01:39
Энергетика

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

В Донбассе убили украинскую пулеметчицу-карательницу «Ведьму»

Обновлено в 15:15
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала

Обновлено в 14:48
Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в Пермь

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Политика

Тимошенко отказалась поддержать Зеленского во втором туре выборов

Обновлено в 06:52
Политика

Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке

По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Экономика

Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor

Банк с 1 апреля 2019 года получил 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor — крупнейшей компании Хорватии, которая занимается производством и розничной торговлей продуктами питания.
Обновлено в 11:36
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Происшествия

После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело

Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.
Обновлено в 10:45
ЖКХ

В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора

Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
Футбол

Матч за Суперкубок России состоится на стадионе «ВТБ Арена»

Обновлено в 15:16
Политика

Фарион требует посадить Зеленского за русский язык

Украинский политик Ирина Фарион раскритиковала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот обращался к избирателям на русском языке.
Обновлено в 14:21
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Политика

Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

Обновлено в 08:53
Финансы

Россия получит 45 миллиардов долларов «золотой ренты»

США получат "золотую ренту" в размере около 170 миллиардов долларов, так как являются самым крупным держателем золота (8133,5 тонн).
Обновлено вчера в 13:53
Футбол

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)

В 33-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:19
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Политика

«Либеральную обойму» ждет провал на выборах в Москве

«Либеральная обойма» может похвастаться разве что выборами муниципальных депутатов Москвы в 2017 году.
Обновлено в 13:54
Авто

Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России

В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

Обновлено в 10:47
Футбол

VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка России

Система видеопомощи рефери (VAR) будет внедрена во время первых матчей 1/2 финала Кубка России "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".
Обновлено в 13:21
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia X71

Обновлено в 08:05
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
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