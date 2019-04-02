Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в февралеREGNUM 10:14
Реальный размер назначенных пенсий в России в феврале 2019 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 2 марта докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Экономика
«Алроса» может разместить евробонды на $500 млн
"Алроса" может разместить пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Ученик распылил в школе перцовый газ в Великом Новгороде
Обновлено в 12:13
Экономика
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда, проверив вакансии на открытых источниках, назвали самые высокооплачиваемые профессии.
Обновлено в 01:39
Энергетика
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Политика
Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке
По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Экономика
Сбербанк получил 40% активов крупнейшего хорватского ритейлера Agrokor
Банк с 1 апреля 2019 года получил 40% чистых активов Fortenova Group TopCo B.V. в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor — крупнейшей компании Хорватии, которая занимается производством и розничной торговлей продуктами питания.
Обновлено в 11:36
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Происшествия
После взрыва в академии Можайского в Петербурге завели уголовное дело
Военное следственное управление следственного комитета России возбудило уголовное дело после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Петербурге.
Обновлено в 10:45
ЖКХ
В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора
Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
Обновлено в 08:41
Футбол
Матч за Суперкубок России состоится на стадионе «ВТБ Арена»
Обновлено в 15:16
Политика
Фарион требует посадить Зеленского за русский язык
Украинский политик Ирина Фарион раскритиковала кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот обращался к избирателям на русском языке.
Обновлено в 14:21
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Финансы
Россия получит 45 миллиардов долларов «золотой ренты»
США получат "золотую ренту" в размере около 170 миллиардов долларов, так как являются самым крупным держателем золота (8133,5 тонн).
Обновлено вчера в 13:53
Футбол
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)
В 33-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:19
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Политика
«Либеральную обойму» ждет провал на выборах в Москве
«Либеральная обойма» может похвастаться разве что выборами муниципальных депутатов Москвы в 2017 году.
Обновлено в 13:54
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Футбол
VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка России
Система видеопомощи рефери (VAR) будет внедрена во время первых матчей 1/2 финала Кубка России "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".
Обновлено в 13:21
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia X71
Обновлено в 08:05
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34