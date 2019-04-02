Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в февралеREGNUM 10:14
Реальный размер назначенных пенсий в России в феврале 2019 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 2 марта докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Общество
Польские католики сожгли Гарри Поттера
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика
Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом по «Минску-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по выполнению минских договорённостей.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Игры
«Королевская битва» Call of Duty получит новую карту
Разработчики Call of Duty: Black Ops 4 представили новую карту для режима «королевской битвы» — Алькатрас.
Обновлено в 05:41
Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или 2 тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Адиев обратился к болельщикам «Анжи» с открытым письмом
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев через клубный Instagram поблагодарил болельщикам команды за поддержку.
Обновлено в 10:37
Футбол
Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ спрея «Септолете плюс»
В Россию перестанут ввозить антисептический препарат, применяемый при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.
Обновлено в 11:30
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan снова вернулся в Россию
Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено в 08:08
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Черном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.
Обновлено в 11:33
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Экономика
Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле
Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Политика
Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах
Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область
Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Политика
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
«Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:10
Экономика
Нытве присвоили статус территории социально-экономического развития
Нытва получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 10:36
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Политика
Госдума разрешит охотиться с луком
Обновлено в 09:31