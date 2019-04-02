Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в февралеREGNUM 10:14

Реальный размер назначенных пенсий в России в феврале 2019 года увеличился на 0,6% в годовом выражении. Такие данные приводятся в опубликованном 2 марта докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
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Росстат: средняя пенсия в феврале выросла почти на 6%

Банки.ру10:07

В Росстате заявили о росте пенсий

URA.Ru10:30

Рост реального размера средней пенсии в РФ в феврале составил 0,6% - Росстат

Финмаркет10:18

Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий

Российская газета11:10

Росстат зафиксировал рост реальных размеров пенсий в феврале на 0,6%

Rambler News Service09:54

Росстат: рост реальной зарплаты замедлился более чем в 12 раз

News.ru09:44

Росстат зафиксировал рост реальных пенсий в феврале

REGNUM10:14
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Общество

Польские католики сожгли Гарри Поттера

Обновлено в 00:49
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика

Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом по «Минску-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по выполнению минских договорённостей.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Игры

«Королевская битва» Call of Duty получит новую карту

Разработчики Call of Duty: Black Ops 4 представили новую карту для режима «королевской битвы» — Алькатрас.
Обновлено в 05:41
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Происшествия

В Подмосковье уроженцы Кореи похищали собак для московских ресторанов

Обновлено в 10:25
Транспорт

«Аэрофлот» назвал стоимость места багажа в безбагажном тарифе

Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота" составит 40 евро (или 2 тысячи рублей) при оплате на сайте, 50 евро (2,5 тысячи рублей) при оплате в аэропорту, следует из информации на сайте компании.
Обновлено в 11:12
Политика

Собчак прекратила финансирование Партии перемен

Обновлено в 07:55
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Адиев обратился к болельщикам «Анжи» с открытым письмом

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев через клубный Instagram поблагодарил болельщикам команды за поддержку.
Обновлено в 10:37
Футбол

Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ спрея «Септолете плюс»

В Россию перестанут ввозить антисептический препарат, применяемый при инфекциях полости рта и глотки, "Септолете плюс" в виде спрея, сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.
Обновлено в 11:30
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:14
Авто

Дизельный Volkswagen Tiguan снова вернулся в Россию

Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено в 08:08
ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Черном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Черном море.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению

Обновлено в 06:59
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Обновлено 31 марта в 14:00
Экономика

Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена вновь обвинили в домогательствах

Как сообщает телеканал CNN, в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена вновь звучат обвинения в домогательствах.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»

Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Политика

Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента

«Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:10
Экономика

Нытве присвоили статус территории социально-экономического развития

Нытва получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 10:36
Общество

Свидетельство СНИЛС больше не выдают

Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
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