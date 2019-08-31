Экономика

ТАССТАССРосстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.
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Росстат сообщил о росте пенсий

URA.Ruвчера в 11:49

Росстат заявил, что реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Интерфаксвчера в 09:13

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Российская газетавчера в 10:12

Росстат оценил рост пенсий в июле

Rambler News Serviceвчера в 10:04

Росстат: реальные пенсии в РФ в июле увеличились на 1,4%

Московский Комсомолецвчера в 09:24

Росстат сообщил о росте реального размера пенсии

Вести.Ruвчера в 09:15

Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

ТАССвчера в 12:23
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Космос

Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС

Телеканал 360° вчера в 15:06
Происшествия

В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
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Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

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Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Футбол

Букмекеры отдали предпочтение «Локомотиву» в матче с «Ростовом»

Российские букмекеры назвали фаворита матча 8-го тура чемпионата России по футболу между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив».
Donnews.ru 03:32
Происшествия

В Овсово во время застолья пенсионерку задушили занавеской

Как стало известно 47news, утром 30 августа в одном из частных домов в посёлке Овсово выборгские полицейские задержали 43-летнего мужчину, работающего кассиром в магазине и проживающего в посёлке при станции Гвардейское, а также его 42-летнюю безработную знакомую.
47 новостей 04:32
Футбол

Форвард «Атлетика» установил рекорд века по числу матчей подряд

Sportbox.RU 04:09
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек

Коммерсантъ 02:49
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Хоккей

НХЛ не намерена до конца срока выходить из коллективного соглашения с профсоюзом игроков

Руководство НХЛ имело право на это до 1 сентября, профсоюз же может активировать опцию расторжения до 15 сентября.
ТАСС 00:56
Политика

В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко

Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Теннис

Теннисист Медведев показал болельщикам средний палец в матче US Open

РБК 04:42
Экономика

«Норникель» подорожал до исторического максимума

В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Происшествия

Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

РИА Новости 03:49
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси

В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
Дождь вчера в 16:40
Музыка

Роттердам примет «Евровидение-2020»

«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Политика

Сайт предвыборного штаба Трампа подшутил над Клинтон

На сайте Дональда Трампа, посвященном президентским выборам в США 2020 году, подшутили над соперницей нынешнего хозяина Белого дома на предыдущих выборах Хиллари Клинтон, разместив коллаж с ее изображением на странице с ошибкой «404» («страница не найдена»).
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Aurum Edition – новая версия роскошного Mercedes-Maybach

Компания Carlex Design занимается тюнингом Mercedes-Maybach и выпускает эксклюзивную модель Aurum Edition.
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Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе

Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
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МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
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Футбол

Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Происшествия

СК начал проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске

Известия 04:50
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Возбуждено дело после двух нападений водителя на журналистов в ХМАО

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Общество

Петербуржцы стоят в часовых пробках на границе с Финляндией

Автомобилисты вынуждены часами стоять в пробках перед погранпунктами.
Невские Новости 04:40
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
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