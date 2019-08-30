Экономика
ТАССРосстат зафиксировал рост размера пенсии в июле
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.
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Космос
Последние открытия ученых подтверждают теории о внеземных формах жизни
Новые открытия подтверждают теории о внеземных формах жизни, а также вызывают тревогу у многих экспертов, не знающих, какими окажутся разумные существа из космоса.
OAnews 02:55
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
Победный гол забил Владимир Абрамов.
Спорт-Экспресс 05:21
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
Россия перенесет частицу Вечного огня в столицу Словении
РИА Новости вчера в 17:19
Футбол
«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
РИА Новости 06:27
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей вчера в 17:48
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Здоровье
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Армия и оружие
Минобороны успешно запустило «Рокот» с военным спутником
Московский Комсомолец вчера в 10:28
Происшествия
В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
РИА Новости вчера в 14:47
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Здоровье
Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов
Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец 05:12
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Происшествия
На химзаводе в Индии произошел взрыв
Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра возросло до 12.
ТАСС 04:35
Финансы
ЦБ Аргентины ограничил право банков переводить прибыль за рубеж
Без разрешения регулятора кредитные организации не могут переводить средства за рубеж.
Коммерсантъ 03:59
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 2 показали на «живых» фото
UfaTime.ru 05:10
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Футбол
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05