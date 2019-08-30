Экономика

ТАССТАССРосстат зафиксировал рост размера пенсии в июле

Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.
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