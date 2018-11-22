Энергетика
Росстат зафиксировал рост на 1 руб. цены дизтоплива на АЗС
Росстат зафиксировал рост на 1 руб. цены дизтоплива на АЗСРБК10:39
В России средняя розничная цена дизельного топлива за неделю 12–18 ноября увеличилась на 1 руб. и составила 46,29 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Цена на бензин за неделю не изменилась и на 19 ноября сохранилась на уровне 43,47 руб.
РБК10:39
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Энергетика
Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до 50 долларов
Средняя цена нефти Urals в 2019 году ожидается на уровне 63,4 Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение цен на нефть до 50 долларов к 2025-2030 годам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина.
Обновлено в 11:32
Энергетика
«Газпром» сократил инвестпрограмму на 2019 год
Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.
Обновлено в 10:29
Энергетика
В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже
Директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг ЦБ Лариса Селютина заявила о том, что Банк России, который является одним из регуляторов биржи, может ужесточить требования к биржевым торгам, а также к раскрытию и регистрации внебиржевых сделок.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Саудовская Аравия не намерена помогать Трампу снижать цены на нефть
Стоит отметить, что данные заявления министра пришлись на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию помочь снизить цены на нефть.
Обновлено в 11:38
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 11:25
Энергетика
За год в Саратовской области открыли семь месторождений нефти и газа
Зарплатный фонд за указанный период составил более 2 млрд рублей. Кроме того, в этом году открыли семь месторождений.
Обновлено в 07:55
Энергетика
ТГК-1 перейдет на физический метод учета расходов
Комитет по тарифам после детального анализа расчетных тарифов предложил перейти ПАО «ТГК-1» на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой энергией, начиная с нового года.
Обновлено в 11:04
Энергетика
ФАС назвала устойчивой ситуацию с топливообспечением страны
Российская экономика полностью обеспечена топливом, несмотря на напряженную ситуацию на рынке нефтепродуктов, запасы топлива превышают прошлогодний уровень.
Обновлено в 07:28
Энергетика
Программу газификации Красноярского края могут утвердить до конца года
Правительство Красноярского края до конца года рассмотрит программу газификации региона, рассчитанную на пять лет.
Обновлено в 07:08
Энергетика
На Новопортовском месторождении добыто 15 млн т нефти
На Новопортовском месторождении – флагманском активе "Газпром нефти" в Арктике – добыто 15 млн тонн нефти с начала реализации проекта.
Обновлено в 06:33
Энергетика
«Нафтогаз Украины» существенно снизит цену на газ для предприятий
В декабре 2018 года компания «Нафтогаз» намерена снизить цену на газ для промышленности, сообщила пресс-служба компании 22 ноября на официальном сайте.
Обновлено в 09:58
Энергетика
Теплоснабжающие организации Дона задолжали за газ около 800 млн рублей
За год сумма долга выросла почти на 500 млн рублей Теплоснабжающие организации Ростовской области задолжали за газ около 800 млн рублей.
Обновлено в 11:16
Энергетика
Казахстан отложил сроки начала экспорта своего бензина
Согласование проекта соглашения по экспорту казахстанского бензина в Киргизию затянулось, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает 22 ноября издание Forbеs-Казахстан.
Обновлено в 06:08
Энергетика
Total вышла на розничный рынок топлива Бразилии
Французская Total подписала соглашение с бразильской Grupo Zema о покупке ряда активов группы в секторе розничной торговли топливом, сообщила компания.
Обновлено в 06:45
Энергетика
Chevron начала добычу на месторождении Big Foot в Мексиканском заливе в США
Chevron начала добычу нефти и газа на проекте Big Foot в Мексиканском заливе в США.
Обновлено в 00:10