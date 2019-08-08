Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлебRT на русском 04:26
За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).РБК03:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили масштабную сделку с Netflix
Обновлено в 02:07
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Объявленный в розыск участник митинга 27 июля сам пришел в полицию
Сергей Фомин, объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на несанкционированной акции в Москве 27 июля, в ночь на четверг самостоятельно пришел к следователю.
Обновлено в 03:08
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
В Китае высмеяли новейший российский дрон «Охотник»
Китайские СМИ подвергли жесткой критике новейший ударный БПЛА С-70 «Охотник», разработанный Россией и осуществивший недавно свой первый полет.
Обновлено в 04:20
Экономика
АФК «Система» купила доли в двух фармпредприятиях
АФК "Система" совместно с финансовым партнером завершила сделку по приобретению за 11,8 млрд рублей 46,5% в уставном капитале фармпредприятия "Синтез" и 75,1% в фармпредприятии "Биоком" у инвестиционной компании Marathon Group.
Обновлено в 03:02
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Оказалось, что употребление кофе или чая за четыре часа до сна не сказывается на его качестве.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры
Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле.
Обновлено в 04:17
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Авто
ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150
Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
ДНР: украинские военные размещают технику возле жилых домов в Донбассе
Вооруженные силы Украины устанавливают военную технику возле жилых домов на горловском направлении в Донбассе.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено вчера в 05:42
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в квалификации Лиги Европы
Спартак проведет в четверг первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с Туном.
Обновлено в 02:15
Экономика
МВФ рекомендовал России публиковать скрытые доходы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал российским властям обязать все госпредприятия публиковать ежегодную финансовую отчетность, сообщает РБК.
Обновлено в 02:38
Финансы
Рубль в начале торгов умеренно растет к доллару и евро
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 14 копеек — до 65,13 рубля, курс евро — также на 14 копеек, до 72,97 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:13
Политика
Россия прокомментировала события в Киргизии
Россия рассматривает последние события в Киргизии как внутреннее дело страны.
Обновлено в 03:37
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Экономика
На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер
«Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.
Обновлено в 01:37