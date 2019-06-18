Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%Капитал страны вчера в 12:39
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия».
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Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
Пилот изнасиловал девочку во время полета на борту частного самолета
Инцидент произошел еще в июне 2018-го года, когда владелец частного самолет американский 51-летний миллионер, он же пилот, изнасиловал на борту 15-летнюю девочку.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек
В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Кемерово приземлился самолет НАТО
В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ
Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Все цыгане покинули Чемодановку
Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
Обновлено 17 июня в 15:37
Футбол
Платини задержан по делу о коррупции
Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан в рамках расследования по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022, информирует Mediapart.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами
Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро на востоке Москвы
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка
Микелла Абрамова и Ержан Максим записали песню
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
Международная следственная группа сегодня назовет ответственных за гибель Боинга в Донбассе
Сегодня же обещала обнародовать свой доклад и расследовательская группа Bellingcat.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Наука
Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.
Обновлено в 00:18
Гаджеты
Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой
Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено 17 июня в 09:00