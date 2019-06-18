Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%Капитал страны вчера в 12:39

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия».

Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%

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