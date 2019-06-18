Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%Капитал страны вчера в 12:39

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия».
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Цены на бензин за месяц выросли на 17,5%

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Росстат подсчитал рост цен производителей на бензин в России в мае

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Оптовые цены на бензин в мае выросли на 17,5%

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Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

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Майские цены на бензин в России выросли на 17%

Телеканал 360°вчера в 11:16
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Пилот изнасиловал девочку во время полета на борту частного самолета

Инцидент произошел еще в июне 2018-го года, когда владелец частного самолет американский 51-летний миллионер, он же пилот, изнасиловал на борту 15-летнюю девочку.
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В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
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Происшествия

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В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
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В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
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ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

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Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Крупнейший корабль ТОФ впервые пройдет в морском параде в День ВМФ

Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
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Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.
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Футбол

Платини задержан по делу о коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан в рамках расследования по делу о выборе Катара местом проведения ЧМ-2022, информирует Mediapart.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
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Политика

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
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Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено вчера в 11:58
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Один человек погиб в драке у станции метро на востоке Москвы

Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
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Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
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Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

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Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
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Микелла Абрамова и Ержан Максим записали песню

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Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
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Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Сегодня же обещала обнародовать свой доклад и расследовательская группа Bellingcat.
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Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

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Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн

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Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии

Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
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Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой

Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено 17 июня в 09:00
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