Энергетика
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%Forbes вчера в 13:51
В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров. Речь идет не о розничных ценах, а о «ценах производителей», пояснили в ведомстве. Кроме бензина в мае заметно подорожали и другие нефтепродукты.
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Авто
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Общество
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Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
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В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
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