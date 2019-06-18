Энергетика
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в мае на 17,5%Forbes вчера в 13:51
В мае цены на автомобильный бензин подскочили сразу на 17,5%, следует из оперативных данных Росстата об индексе цен производителей промышленных товаров. Речь идет не о розничных ценах, а о «ценах производителей», пояснили в ведомстве. Кроме бензина в мае заметно подорожали и другие нефтепродукты.
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Общество
Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов
Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38
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В Норвегии может появиться первая в мире «зона без времени»
Жители заполярного острова Соммарей (Норвегия), площадью 0,9 км, попросили власти позволить им в летний период (18 мая – 26 июля) отказаться от градации этого прекрасного времени на сутки и часы, пишут "Известия".
Обновлено в 05:05
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
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После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
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Хоккей
Барбашев вылетел с пожарной машины на чемпионском параде «Сент-Луиса»
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада по улицам Сент-Луиса.
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Политика
Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова
Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».
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Путешествия
Knight Frank назвала самые популярные у российских богачей острова
Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева объясняет любовь российских мультимиллионеров к Сардинии местным колоритом, хорошим климатом, а также близостью этого итальянского острова к ключевым локациям Европы.
Обновлено в 01:00
Футбол
Газзаев жёстко раскритиковал редакцию журнала «Огонёк»
Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал результаты премии имени Льва Яшина, которую журнал «Огонёк» вручает лучшему российскому вратарю.
Обновлено в 04:17
Происшествия
С начала мая на дорогах Москвы погибли 11 человек
В пресс-службе центра организации дорожного движения Москвы сообщили, что с начала мая на дорогах города погибли 11 человек, еще 185 были ранены.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Политика
Медведчук: убийство Захарченко сорвало переговоры по обмену Сенцова
Убийство главы ДНР Александра Захарченко помешало переговорам об обмене режиссера Олега Сенцова.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Срочно: В Донецке прогремел мощный взрыв, обстреляна детская больница
В Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Общество
Пользователей «ВКонтакте» стали штрафовать за сообщения о протесте в Шиесе
По словам Чикова, "Центр „Э“ с апреля отслеживает активность паблика „Поморье — не помойка“ в соцсети „ВКонтакте“" и "работает в связке с отделом „К“ местного управления внутренних дел, которое помогает установить пользователя, оставившего комментарий".
Обновлено в 04:29
Политика
Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций
Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»
В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.
Обновлено в 04:26
Общество
Москва перейдет на раздельный сбор мусора в начале следующего года
Обновлено вчера в 12:40
Авто
Авторынок Украины в мае увеличился на 8%
В мае 2019 года украинский автопарк новых легковых автомобилей насчитывает 7,1 тысяч автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:55
Интернет
В Telegram появится функция геочата
После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Экономика
Импорт молока в Россию достиг пятилетнего максимума
Импорт молочных продуктов в Россию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона тонн, что на 23 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:57
Здоровье
«Роскачество» дало советы по выбору напитков в жару
Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как выбрать напитки в жаркий период.
Обновлено в 01:35
Политика
В Нидерландах назвали имена возможных фигурантов дела о крушении MH17
Голландский телеканал NPO 2 назвал имена четырех вероятных фигурантов расследования дела о катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Кейт Миддлтон обвинили в неуважении к испанской королеве
Фото: королева Испании Летиция и Кейт Миддлтон Отдельно стоит отметить, что несмотря на постоянно муссируемые слухи о предстоящем разводе герцогини Кембриджской с принцем Уильямом из-за интриги с Роуз Ханбери, который пока ничем не подтвержден, супруги на церемонии были улыбчивы и демонстрировали, что в их отношениях царит полная гармония.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань
Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06