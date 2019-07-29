Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в РоссииREGNUM 01:39

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
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Число россиян, живущих за чертой бедности, достигло 21 миллиона

Эхо Москвы03:06

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 18:14

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБКвчера в 09:45

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 12:16

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАССвчера в 11:02

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Газета.Ruвчера в 13:27

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Serviceвчера в 10:01
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Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

19 пьяных танкистов ВСУ задержаны в ДНР

Обновлено в 02:54
Политика

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Политика

В США не нашли реальных оснований для антироссийских санкций

В материале журнала Forbes Рапоза утверждает, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не подтвердил, что Россия «повлияла» на исход президентских выборов в США, «реабилитировал страну», передает ИноСМИ.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС

"Для оказания помощи в тушении лесных пожаров, действующих на территории Красноярского края, главным управлением МЧС России по Красноярскому краю в Ангарскую группу районов края направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и 5 единиц техники", – говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком в Германии

Сотрудники полиции Германии задержали 40-летнего мужчину, который толкнул женщину с ребенком под поезд на вокзале во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Общество

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае

Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического

Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено 28 июля в 10:07
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Из-за повторного наводнения на юге Иркутской области в воды Байкала уже в ближайшее время может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

RT объявил победителей международной премии для военкоров

Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards - международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Помощник высказался о разводе Михаила Галустяна

Агент популярного артиста Алексей Новацкий опроверг слухи о разводе.
Обновлено в 02:33
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

Банки стали прощать долги россиянам

Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает "безумием" идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 02:33
Политика

Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции».
Обновлено в 02:54
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

Сергей Ковалев был снят с рейса за неподобающее поведение

Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Наука

Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние

В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Наука

Томские ученые разработали новое ядерное топливо

Обновлено вчера в 22:15
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
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