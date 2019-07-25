Экономика

Росстат зафиксировал рост бедностиВедомости вчера в 10:29

Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. составлял 13,9% (20,4 млн человек). «Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен», – отмечается в сообщении.
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В российских регионах составлен «портрет» бедности

Газета.Ru01:03

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Коммерсантъвчера в 18:14

Почему уровень бедности в стране не снижается

РБКвчера в 09:45

Росстат заявил о 21 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 10:39

Эксперт: делать выводы об уровне бедности в России следует по итогам года

ТАССвчера в 11:02

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 12:16

Росстат ожидает резкого снижения числа бедных к концу года

Rambler News Serviceвчера в 10:01
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Происшествия

Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Происшествия

ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Технологии

Более 30 компаний Удмуртии могут стать поставщиками «Роскосмоса»

Более 30 предприятий Удмуртии могут включить в реестр потенциальных поставщиков госкорпорации «Роскосмос».
Обновлено в 01:35
Космос

Над «Зоной 51» пролетел дискообразный НЛО и попал на видео

Загадочный серебристый диск стремительно промчался над пустыней штата Невада, в районе секретной американской базы, известной под названием "Зона 51".Видео, демонстрирующее полет НЛО, обнародовал на своем YouTube-канате известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено вчера в 00:57
Гаджеты

Разработчики TikTok подтвердили выпуск собственного смартфона

Обновлено вчера в 15:38
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

В Японии из-за жары погибли 11 человек

Из-за установившейся почти на всей территории Японии жары за одну только неделю с 22 по 28 июля погибли 11 человек, в больницы было направлено 5 664 человека, такую статистику обнародовало Главное пожарное управление страны во вторник.
Обновлено вчера в 22:20
Космос

Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес

Рынска показала свое лицо после операции

Рынска рассказала, что ее давно уже мучили брыли, лицо «поехало».
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Паводок размыл дамбу в российском регионе

В Бурятии в селе Улекчин паводок размыл защитную дамбу. Об этом в фейсбуке рассказал глава республики Алексей Цыденов.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна прокомментировал слухи о разводе юмориста

Агент юмориста Михаила Галустяна Алексей Новацкий прокомментировал сообщения о возможном разводе артиста.
Обновлено вчера в 19:19
Культура

Участник шоу талантов нарисовал портрет пенисом и возмутил зрителей

Выступление участника австралийского шоу Australia's Got Talent Тима Пэча (Tim Patch) под псевдонимом Прикассо (Pricasso) возмутило многих телезрителей, пишет Yahoo Lifestyle.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Петербурге из-за прорыва трубы на улице забил 20-метровый фонтан

В Санкт-Петербурге из-за дефекта теплосети на улице забил фонтан высотой до 17—20 метров, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ

В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

В Петербурге 2,5 часа тушили пожар на крыше торгового центра

Обновлено вчера в 21:54
Авто

Илон Маск представит пикап Tesla через 2-3 месяца

Официальная презентация электрического пикапа Tesla состоится через 2-3 месяца.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Гаджеты

Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома

Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено вчера в 11:32
Авто

В июне россияне стали чаще покупать кроссоверы и внедорожники

В июне 2019 года в России было продано 59 418 новых автомобилей сегмента SUV – на 1,3% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие

Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии

Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Политика

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Происшествия

Бывший вице-губернатор Челябинской области попал в аварию

Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший вице-губернатор Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено 28 июля в 23:00
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