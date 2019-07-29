В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост показателя в Росстате объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.

Политика Новая Рада не сможет начать работу до сентября Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.

Авто Продажи подержанных авто в России упали на 1,4% Продажи подержанных автомобилей в России упали на 1,4% по итогам первого полугодия 2019 года.

Общество Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве "Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).

Политика Мужа Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Происшествия Третий за день пассажир упал на пути в московском метро Судьба упавшего человека не уточняется. Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.

Политика Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.

Путешествия Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.

Политика Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.

Авто Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Кино Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic Con Russia.

Происшествия Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.

Политика Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму.

Шоу-бизнес Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein» Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.

Политика Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Технологии Avaya интегрировала систему распределения вызовов в контакт-центре «Мегафона» Стояла задача объединить все площадки контакт-центров и создать Единый контакт-центр Мегафон, а также решить проблему неравномерного распределения вызовов между площадками по всей России и оптимизировать процессы администрирования распределенной инфраструктуры.

Авто УАЗ возобновит создание кроссовера УАЗ-3170 Проект по созданию нового кроссовера УАЗ-3170, который еще год назад был официально остановлен, возобновят.

Музыка Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.

Общество На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.