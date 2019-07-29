Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедностиКоммерсантъ вчера в 10:59

В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост показателя в Росстате объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.
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