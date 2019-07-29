Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедностиКоммерсантъ вчера в 10:59
В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек. Прирост показателя в Росстате объясняют опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.
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Политика
Новая Рада не сможет начать работу до сентября
Верховная рада Украины, вероятно, не сможет начать работу до 1 сентября из-за судов, мешающих объявить результаты выборов, заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:07
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Авто
Продажи подержанных авто в России упали на 1,4%
Продажи подержанных автомобилей в России упали на 1,4% по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Третий за день пассажир упал на пути в московском метро
Судьба упавшего человека не уточняется. Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.
Обновлено в 06:50
Политика
Порошенко объяснил поражение своей партии на выборах в Раду
Бывший украинский глава, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что его политическая сила на выборах в Верховную раду Украины могла бы занять второе место, если бы не ряд других политических сил, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 03:21
Путешествия
Сочи назвали самым популярным курортом у россиян
Обновлено в 06:32
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Авто
Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic Con Russia.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
Обновлено в 04:55
Политика
Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes
Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.
Обновлено в 06:40
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Технологии
Avaya интегрировала систему распределения вызовов в контакт-центре «Мегафона»
Стояла задача объединить все площадки контакт-центров и создать Единый контакт-центр Мегафон, а также решить проблему неравномерного распределения вызовов между площадками по всей России и оптимизировать процессы администрирования распределенной инфраструктуры.
Обновлено в 04:52
Футбол
Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»
Обновлено в 07:17
Авто
УАЗ возобновит создание кроссовера УАЗ-3170
Проект по созданию нового кроссовера УАЗ-3170, который еще год назад был официально остановлен, возобновят.
Обновлено в 06:48
Музыка
Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате
Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
Обновлено в 05:12
Общество
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Общество
Названы признаки профессионального выгорания
Эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания.
Обновлено в 05:58