Экономика

Около 21 миллиона россиян находятся за чертой бедностиПенза-Обзор 05:34

В первом квартале этого года в России доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросла до отметки в 14,3% населения страны (20,9 млн человек), в 1 квартале 2018 года — 13,9% (20,4 миллиона человек). Об этом сообщило информагентство «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.
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