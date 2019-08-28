с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Происшествия На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.

Футбол Дембеле намекнул на скорый уход из «Барселоны» Игрок «Барселоны» Усман Дембеле намекнул об уходе из каталонского клуба.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Политика Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко Площадь перед домом правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в центре Донецка названа именем первого главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50% Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Авто Новый Mercedes-Benz GLE Coupe представлен официально Характерная особенность нового Mercedes-Benz GLE Coupe в том, что его колёсная база на 6 сантиметров короче стандартного кроссовера GLE, однако на 2 сантиметра больше, чем у прежней версии купе-кроссовера.

Общество Россиян предупредили о заморозках В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Наука РЖД показали беспилотную «Ласточку» В июне группа "Синара" сообщила, что завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.

Футбол «Краснодар» договорился с «Рубином» о переходе Сорокина Футбольный клуб «Краснодар» договорился с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, который останется в столице Татарстана до зимы.

Экономика Чистый убыток «Ленты» в I полугодии превысил 4,4 млрд рублей «В отчетном периоде компания признает чистый убыток в размере 4,5 млрд рублей в сравнении с 5,2 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии 2018 г. Результат по большей части обусловлен негативным влиянием перечисленных выше неденежных расходов на общую сумму 10,2 млрд рублей», – говорится в сообщении компании.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Экономика Новикомбанк профинансирует производство авиалайнера МС-21 Новикомбанк предоставит корпорации "Иркут" финансирование в размере 10 млрд рублей, которые, помимо прочего, будут направлены на разворачивание производства самолетов МС-21.

Наука Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.

Политика Посольство РФ в США ответило на обвинения от сенаторов фактами Российское посольство в США предложило американским конгрессменам вместо голословных обвинений ради самопиара заняться установлением межпарламентских связей со своими коллегами из России и других стран, а также намекнули на то, что "самоизоляцией" как раз занимаются представители Вашингтона.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Происшествия Михаил Абызов стал фигурантом нового уголовного дела Новое дело соединено в одно производство с делом о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Михаила Абызова Сергей Дрозда.