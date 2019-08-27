с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Здоровье Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.

Шоу-бизнес Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.

Общество Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема В ГИБДД по Севастополю не видят оснований для привлечения президента РФ Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Космос Зловещая Нибиру маячит на горизонте – ученые По оценкам уфолога планета Х уже совсем скоро устроит конец света. Виртуальный исследователь снял на видео, как Нибиру поглотила Солнце.

Транспорт Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Политика Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич» По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".

Общество Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Кино Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны» Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.

Футбол Российский арбитр Иванов назначен на матч Лиги Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Общество Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Здоровье Врач объяснила рост числа диабетиков в России Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила в эфире НСН, с чем связан рост количества диабетиков в России.

Политика Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.

Происшествия На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.

Политика Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Музыка Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос» Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.