с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Политика Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.

Политика Верховная рада определила ключевые задачи Киева по «развалу Московии» Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко отметила, что основной задачей Киева является декоммунизация России, передает ФАН.

Общество Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.

Политика Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки» США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Общество Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Религия Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом Актер даже не сообщал поклонникам о том, что они решили вновь стать родителями.

Здоровье Балыбердин ответил на критику за пост про саботаж тагильских хирургов Депутат Госдумы РФ Алексей Балыбердин пояснил свои заявления с критикой увольняющихся тагильских хирургов.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Авто На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.

Армия и оружие Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Экономика Медленный рост доходов россиян обеспокоил Путина Президент Владимир Путин заявил, что экономический рост в стране нужно сделать более устойчивым и динамичным.

Политика В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.

Происшествия Судно с семью рыбаками пропало на севере Японии Рыболовецкое судно, на борту которого находятся семь человек, перестало выходить на связь во время промысла в районе северного японского острова Хоккайдо.

Происшествия Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.