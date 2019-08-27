с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Экономика Philip Morris может воссоединиться с Altria Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.

Политика Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Климкина опечалила позиция G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что опечален отсутствием солидарной позиции G7 по отношении к России.

Общество Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Экономика В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании Сбербанк думает над развитием бренда "Сбер" для своей экосистемы, но обсуждать варианты логотипа пока считает преждевременным, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего банка страны.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское протиивостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Наука Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.

Хоккей Уилсон — о скандале с кокаином: Кузнецов вырастет как игрок и личность Никогда не хочется видеть такой скандал в медиа, но я уверен, что Кузнецов получит свой урок. Он вырастет как личность и как игрок.

Кино В России отмечают День отечественного кино "Газета.Ru" рассказывает про создание противоречивого документа - и о том, как из него сделали национальный праздник, ставший впоследствии Днем российского кино.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Кино Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.

Политика Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.

Политика Татарстан отказался праздновать освобождение Руси от ордынского ига В Татарстане решили не поддерживать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Происшествия Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Музыка Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос» Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.

Экономика «Дочка» «Ростеха» потребовала от Boeing компенсацию в $120 миллионов Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы, заявил в среду РИА Новости представляющий ее интересы адвокат Стивен Маркс.

Политика США озаботились активизацией деятельности спецслужб Китая в соцсетях Как сообщает газета The New York Times, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина в беседе с журналистами высказал серьезную озабоченность усилением активности китайских спецслужб в социальной сети LinkedIn.

Космос NASA представило суперкомпьютер, который призван вернуть США на Луну Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новый суперкомпьютер Aitken.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Политика Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы Второй за сутки американский сенатор - демократ из штата Коннектикут Крис Мерфи – пожаловался на то, что российские власти отказали ему во въездной визе в составе двухпартийной делегации конгресса США.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.