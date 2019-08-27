с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Происшествия На юго-западе Японии из-за ливней погиб человек Из-за угроз оползней в регионе более 100 тысяч человек получили утром рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры.

Происшествия Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова 37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Футбол Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк около стадиона Болельщики «Црвены Звезды» перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Янг Бойз» поставили около своего стадиона советский танк Т-55.

Политика Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Армия и оружие В России создадут «принципиально новый» вертолет Принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Шибитов.

Общество Во Владивостоке из-за мощных ливней подтопило дороги и улицы За первые два часа ливня в городе начались многочисленные подтопления и даже сход селей прямо на улицы, передает ОТР.

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Гаджеты Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

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Футбол Российские теннисисты одерживают победы В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Политика Помпео пообещал заняться возвращением России в G7 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над возвращением России в G7, как того желает президент Дональд Трамп.

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Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

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Происшествия Судно с семью рыбаками пропало на севере Японии Рыболовецкое судно, на борту которого находятся семь человек, перестало выходить на связь во время промысла в районе северного японского острова Хоккайдо.

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Космос В Московском планетарии оценили опасность летящего к Земле астероида Астероид 2019 OU1, который приблизится к Земле на расстояние в 1 млн км, для жителей планеты опасности не представляет.