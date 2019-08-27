Экономика
РБКРосстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации Росстата.Коммерсантъвчера в 13:45
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Росстат сообщил о сокращении числа бедных и статистическом росте их доли в населении
Коммерсантъвчера в 17:06
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Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
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Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
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Самолет с пассажирами задымился в аэропорту Пекина
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Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
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РИА Новости вчера в 07:12
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На YouTube опубликован новый ролик с игровым процессом будущего шутера Chernobylite.
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Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
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ТАСС вчера в 09:45
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Прямо небывалый ценопад устроили японцы, обесценив свою продукцию в России аж на 400 000 рублей.
АвтоВзгляд 26 августа в 07:59
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РИА Новости 00:41
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Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
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Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
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РИА Новости вчера в 19:10
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Теннис
Хачанов проиграл в первом круге US Open
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов
Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».
РБК 01:45
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 рабочих
Двенадцать человек могут находиться под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:03
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
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В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости вчера в 08:07
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
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Telegram выпустит свою криптовалюту Gram
По сообщениям СМИ, мессенджер Telegram выпустит свою криптовалюту Gram в течение ближайших 2 месяцев.
ФедералПресс вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет
Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.
Вечерняя Москва вчера в 21:52
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«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
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РИА Новости вчера в 23:33
Авто
«Ведомости»: Автоваз намерен сократить производство в Тольятти
Речь, по информации издания, идет, в частности о линиях сборки моделей альянса Renault-Nissan - B0.
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Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом
Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.
Газета.Ru 01:55
Экономика
Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть
Forbes составил шестой ежегодный рейтингсамых богатых семейных кланов России.
РБК 02:05
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47