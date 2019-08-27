с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Общество Минпросвещения разработало правила этики для учителей Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Игры Опубликован новый геймплейный ролик Chernobylite На YouTube опубликован новый ролик с игровым процессом будущего шутера Chernobylite.

Политика Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Происшествия Движение на внутренней стороне МКАД восстановлено после ДТП Ранее сообщалось, что три полосы движения были перекрыты на внутренней стороне 93-го км МКАД после ДТП с грузовиками.

Авто Автомобили Toyota подешевели на 400 000 рублей Прямо небывалый ценопад устроили японцы, обесценив свою продукцию в России аж на 400 000 рублей.

Происшествия В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей Японские власти эвакуируют 847,5 тысяч человек в трех префектурах западной части Японии из-за угрозы наводнений и оползней под влиянием проливных дождей, сообщило главное пожарное управление страны, играющее роль МЧС.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.

Экономика СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.

Теннис Хачанов проиграл в первом круге US Open Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Экономика СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов Выполнение некоторых требований закона «Об органической продукции», которые вступают в силу с 1 января 2020 года, ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках магазинов и грозит поставщикам и ретейлерам «миллиардными убытками».

Происшествия Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 рабочих Двенадцать человек могут находиться под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).

Технологии Telegram выпустит свою криптовалюту Gram По сообщениям СМИ, мессенджер Telegram выпустит свою криптовалюту Gram в течение ближайших 2 месяцев.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган вновь стал отцом в 79 лет Актер ранее не сообщал о том, что собирается вновь стать отцом. Совсем недавно они вместе с женой и Этель отдыхали на море.

Авто «Ведомости»: Автоваз намерен сократить производство в Тольятти Речь, по информации издания, идет, в частности о линиях сборки моделей альянса Renault-Nissan - B0.