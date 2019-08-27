Экономика

РБКРБКРосстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.
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с чего всё началось
В апреле—июне 2019 года доход ниже прожиточного минимума получили 18,6 млн россиян, то есть 12,7% всех жителей страны, говорится в публикации
 Росстата.
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Пожар возник в жилом доме на юге Москвы

Возгорание произошло в одной из многоэтажек на Каширском шоссе в Москве.
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