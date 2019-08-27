с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Общество Кадастровая палата подготовила инструкцию по межеванию дачных участков Федеральная кадастровая палата (ФКП) Росреестра составила инструкцию по согласованию границ участков с соседями.

Общество Челябинец сменил имя на Пельмень ради 200 кг пельменей Ради пары сотен кг пельменей 19-летний житель Челябинской области Роман сменил имя на Пельмень.

Политика Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.

Армия и оружие В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Шоу-бизнес У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Кино В Marvel появится первый супергерой-гей Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.

Общество В резюме россиян появится новая важная графа В резюме российских граждан, которые пользуются порталом государственного сайта «Работа в России», появится новая графа.

Армия и оружие Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле» Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.

Транспорт Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.

Политика Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Происшествия В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.

Политика Режим ЧП введен в Пуэрто-Рико из-за шторма Непогода может превратиться в ураган, в связи с чем власти острова объявили чрезвычайное положение, которое было утверждено президентом США Дональдом Трампом.

Политика Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.

Авто Квадратный внедорожник Bollinger готовится к выходу в серийной модификации Американский стартап Bollinger Motors сообщил о том, что глобальная презентация новой версии внедорожника В1, а также пикапа В2 состоится уже 26 сентября.

Космос Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике Как рассказал профессор DLR Хансйорг Диттус, проект указывает на возможность создания космической теплицы, а также на то, что технологию можно использовать для производства продуктов на Луне и Марсе.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Технологии Электронный паспорт предложили оснастить сим-картой Сотовые операторы предложили добавить в электронные паспорта функцию Mobile ID.

Происшествия Задержаны мошенники, продававшие несуществующие запчасти для авто Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашской Республики, Волгоградской и Саратовской областей задержали 15 подозреваемых в мошенничестве.