с чего всё началось

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата. Год назад, во втором квартале 2018-го, за чертой бедности проживали 12,5% населения.

Общество Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей.

Политика Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7 Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Теннис Кудерметова проиграла в первом круге US Open Россиянка Вероника Кудерметова завершила борьбу на US Open.

Общество Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.

Происшествия В отношении Абызова возбудили новое уголовное дело СК возбудил новое уголовное дело по факту незаконного предпринимательства в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Политика В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.

Армия и оружие Шойгу рассказал о трудностях при выполнении соглашений по Идлибу Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в сирийском городе Идлиб, выполняются российско-турецкие договоренности о создании демилитаризованной зоны.

Происшествия На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.

Общество «Аэрофлот» объявил об отказе от дешевых перевозок на Дальний Восток Дешевые и фиксированные тарифы "Аэрофлот" ввел в 2015 году, а 2018 к программе присоединилась авиакомпания "Россия", предоставив для пользования по тарифу пять направлений перелетов.

Хоккей Какое наказание ждет хоккеиста Кузнецова за наркотики В конце прошлой неделе российского хоккеиста Евгения Кузнецова, выступающего за клуб НХЛ «Вашингтон», Международная федерация (IIHF) дисквалифицировала на 4 года за наркотики.

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Политика Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.

Здоровье Еще два хирурга передумали увольняться из нижнетагильской больницы Читайте такжеВсе хирурги больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении 22 августа СМИ распространили сообщение о том, что из ЦКБ № 1 Нижнего Тагила решили уволиться все хирурги.

Общество Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Экономика S&P улучшило прогноз по рейтингам «ЦентроКредита» Прогноз "стабильный" по рейтингам "ЦентроКредита" отражает мнение S&P о том, что банк будет поддерживать сильные показатели капитализации, при которых коэффициент RAC будет устойчиво превышать 10%, несмотря на подверженность высокому риску, связанному с вложениями в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом.

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Общество Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.